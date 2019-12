Van Overdijk: GP Zandvoort heeft groot maatschappelijk belang

De vermeende pijnpunten zijn bekend: terwijl stikstof (een deel van) het land in zijn greep houdt en milieuclubs blijven ageren tegen de verbouwing, gaat men in Zandvoort in sneltreinvaart door met de opwaardering van het circuit en de bijbehorende faciliteiten. Volgens Van Overdijk allereerst omdat Circuit Zandvoort keurig binnen de lijntjes van de wet- en regelgeving kleurt. "In Nederland zijn er ook tegenstanders en dat is prima. We hebben in dit land de mogelijkheid om aan te geven dat je het ergens niet mee eens bent. En dat proces hebben we tot twee keer toe keurig doorlopen", wijst de directeur van Circuit Zandvoort op de gewonnen rechtszaken.

Een tweede aspect weegt voor hem trouwens nog zwaarder. "Belangrijker nog: de rechter gaf in haar oordeel aan dat dit een evenement is van groot sociaal, cultureel en economisch belang. En zo voelen wij dat ook", vervolgt Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com. "Los van die 315.000 mensen die straks op het circuit zullen zijn, kijken er nog drie- à drieënhalf miljoen mensen televisie. Met de buurtvereniging of in de tuin op een kratje bier. Dit heeft een enorme impact in Nederland."

Naast het enthousiasme en de weerstand in Nederland heeft Circuit Zandvoort natuurlijk ook te maken met de FIA en FOM. "We hebben ze afgelopen weekend nog gezien in Abu Dhabi en dan laten we ook de filmpjes zien van wat er hier gebeurt. Dan krijgen we vooral hele brede glimlachen op de gezichten bij de mensen van FOM en FIA." Bij die laatstgenoemde organisatie gaan de gedachten in het bijzonder uit naar wijlen Charlie Whiting. "Charlie is er helaas niet meer, maar was natuurlijk een enorme voorvechter om dit evenement terug op de kalender te krijgen. Ik denk dat hij hier van bovenaf absoluut met een glimlach naar kijkt."

Bekijk hierboven het volledige interview met Robert van Overdijk over de verbouwing, eventuele struikelblokken en 'de hoop' voor mensen die nog geen kaartje hebben.