In beeld: Opvallende foto's van de F1-test in Abu Dhabi

De twee testdagen op het circuit van Yas Marina stonden exclusief in het teken van Pirelli. De Italiaanse bandenfabrikant van de Formule 1 kreeg eindelijk eens twee dagen de kansen om alle teams het rubber voor 2020 te laten uitproberen, een laatste mogelijkheid om data te verzamelen en eventuele aanpassingen door te voeren aan het bandengamma voor het volgende seizoen.

Om aan de noden van Pirelli te kunnen voldoen mochten teams in principe geen nieuwe aerodynamische onderdelen uittesten. Daarom gebruikten verschillende teams al op vrijdag in de eerste vrije training enkele experimentele onderdelen, zodat deze niet meer als 'nieuw' werden bestempeld en dus tijdens de tweedaagse test konden gebruikt worden. Bovendien gaf Pirelli de toestemming om tijdens het eerste uur van beide dagen aerodynamische proeven uit te voeren.

Daardoor kregen we dinsdag- en woensdagochtend toch de gekende Kielsondes en pitotbuizen te zien op verschillende auto's. Sommige aerodynamische testen waren overigens ook van belang voor Pirelli. De nieuwe banden hebben een licht aangepast profiel en hebben daardoor dus een kleine impact om de aerodynamica. Zo konden teams nog even de luchtstroom in beeld brengen en de nodige aanpassingen doen om hun aerodynamische balans terug te vinden, indien nodig.

Bekijk de opvallendste foto's van de Pirelli F1-test

Slider Lijst George Russell, Williams Racing FW42 1 / 23 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Alexander Albon, Red Bull RB15 2 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 3 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 4 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Sean Gelael, Toro Rosso STR14 5 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 6 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 7 / 23 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 9 / 23 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 10 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Roy Nissany, Williams FW42 11 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 12 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 13 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 14 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Sean Gelael, Toro Rosso STR14 15 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 16 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 18 / 23 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42 19 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 20 / 23 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Sean Gelael, Toro Rosso STR14 21 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 22 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 23 / 23 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Zoals op de foto's is te zien pakte Williams uit met een wel erg groot hek op de FW42, hoger dan de auto zelf, om de luchtstroom richting de achtervleugel in kaart te brengen. Ook het Red Bull van Max Verstappen en Alexander Albon koos voor een hoog rek met Kielsondes net voor de achtervleugels en de achterwielen.