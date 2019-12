F1-teams mogen wagens niet langer afschermen tijdens tests

In de sportieve reglementen van de Formule 1 is een passage opgenomen waarin staat dat wagens gedurende de Grand Prix-weekends zichtbaar moeten blijven voor het publiek, maar tijdens de tests was er nog geen sprake van een dergelijke restrictie. Voor teams was het dan bijna een sport het nieuwe materiaal zo goed af te schermen dat de concurrentie niet mee kon kijken. Wanneer coureurs terugkeerden in de pitstraat werden er onmiddellijk schermen rond de auto geplaatst. Ook wanneer er in de pitbox gewerkt werd aan de auto, maakten grote schermen het onmogelijk om nog een blik te vangen van de wagens.

Tijdens een bijeenkomst van de FIA World Motor Sport Council kwam men tot de conclusie dat wagens vanaf volgend seizoen niet meer afgeschermd mogen worden. In een verklaring laat de FIA weten: “We hebben een regel opgesteld waardoor teams er tijdens de wintertests van worden weerhouden om de wagens af te schermen. Dit doen we om dergelijke evenementen aantrekkelijker te maken voor de media en fans.”

De FIA heeft daarnaast nog een aantal regels ingevoerd die te maken hebben met het samplen en testen van brandstof. Hiermee moet gewaarborgd worden dat teams te allen tijde voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen.

Tijdens de bijeenkomst van de WMSC werden ook drie standaardleveranciers voor 2021 bevestigd. BBS gaat de velgen leveren, Magneti Marelli neemt de levering van brandstoffilters voor haar rekening terwijl Bosch de leverancier wordt van de brandstofpompen en bijbehorende leidingen.

Met medewerking van Jonathan Noble