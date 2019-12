Russell en Mercedes toppen laatste testdag van 2019

Russell mocht de Mercedes van Valtteri Bottas overnemen op dag twee en zette maar liefst 145 ronden op het bord, oftewel 800 kilometer. De beste ronde van de Britse rookie, die dit jaar in moeilijke omstandigheden indruk maakte bij Williams, was een 1.37.204.

Daarmee was Russell twee tiende sneller dan Ferrari-collega Charles Leclerc, die een 1.37.401 op de klok zette. Leclerc verzamelde 'maar' 103 ronden. De dag van de Monegask zat er twee uur voor het einde al op toen hij de muur aantikte met de achterkant van zijn SF90. Daarbij werd zijn achtervleugel en wellicht ook zijn versnellingsbak geraakt.

Lance Stroll was derde voor Racing Point met een 1.37.999, gevolgd door de Toro Rosso van Pierre Gasly en de McLaren van Carlos Sainz. Esteban Ocon verzamelde meer kilometers met zijn nieuwe werkgever Renault en was zesde.

Red Bull werd in de bandentest ten behoeve van Pirelli vertegenwoordigd door Alexander Albon, die zevende was met 139 afgelegde ronden op het Yas Marina Circuit. Pietro Fittipaldi mocht kilometers maken voor Haas. Roy Nissany, een 25-jarige Israëli die voorheen actief was in de F2 en Formule 3.5 V8, sloot de rij met 38 ronden voor Williams. Hij nam het stuur in de namiddag over van Nicholas Latifi, de Canadees die volgend seizoen debuteert bij het traditieteam uit Grove.

In Abu Dhabi gingen de teams de baan op om verschillende nieuwe banden voor 2020 te vergelijken met het huidige rubber van Pirelli. Rondetijden moeten daardoor met een flinke korrel zout genomen worden. Nadien beslissen de teams of ze het nieuwe gamma van Pirelli ook effectief willen gebruiken volgend seizoen, nadat de banden bij een eerste kennismaking in Austin niet in de smaak vielen. Als zeven van de tien teams tegenstemmen, dan zal de Formule 1 in 2020 gewoon bij de banden van het seizoen 2019 blijven.

F1 Pirelli Test Abu Dhabi - Woensdag