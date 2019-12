Video: Een virtuele ronde over het vernieuwde Circuit Zandvoort

In deze video van Dromo-architect Jarno Zaffelli vallen meteen enkele elementen op. Allereerst en bovenal dat de 'flow' van het oude Zandvoort grotendeels intact blijft. Hierdoor blijft het een snelle baan met mooie hoogteverschillen. De muren dan wel grindbakken zijn bovendien nooit ver weg. 'Old school' zoals ze dat noemen. De charme van Zandvoort gaat daarmee niet verloren.

Dit laat onverlet dat er wel degelijk dingen anders zullen zijn aan het nieuwe Zandvoort. Allereerst wordt de baan op de meest plaatsen zo'n twee meter verbreed. Qua concrete veranderingen kunnen we het best beginnen bij de pitstraat. Zo zullen de coureurs straks pas na het uitkomen van de Tarzanbocht weer het circuit opkomen bij een pitstop. De 'pit exit' ligt dus niet meer voor, maar juist na de Tarzanbocht. Coureurs die net een stop hebben gemaakt, nemen in de pitstraat dus een kortere versie van de Tarzanbocht en steken als het ware een stukje af. Het moet eraan bijdragen dat men in Zandvoort - zoals Jan Lammers het noemt - 'de snelste pitstop van de kalender' krijgt. De sportief directeur schat dat een volledige stop in dertien à veertien seconden wordt afgewerkt.

Hugenholtz wellicht nog spectaculairder dan Luyendyk-bocht

Een tweede grote ingreep vindt plaats in de Hugenholtz-bocht. Die bocht wordt naast verbreed ook van banking voorzien. Deze bocht loopt zelfs nog steiler omhoog dan de veelbesproken Arie Luyendykbocht. Dit komt omdat de bocht 'parabolisch' wordt gemaakt. Dit betekent concreet dat deze derde bocht van het circuit aan de binnenkant nagenoeg vlak (zonder banking) wordt, terwijl de hellingshoek aan de buitenkant zo'n 18 graden betreft. De bocht loopt met andere woorden behoorlijk steil omhoog. Het doel hiervan is dat er twee racelijnen (één beneden en één boven) moeten ontstaan en dat coureurs in theorie naast elkaar de bocht door kunnen.

Nadat coureurs de Hugenholtz hebben overwonnen en de heuvel opgaan, zetten ze koers richting het snelle en vloeiende gedeelte met onder meer de Slotemakerbocht en het Scheivlak. Dit stuk blijft intact, hetgeen vooral wat betreft het karakteristieke Scheivlak (een blinde bocht) pure winst is. De volgende grote aanpassing vinden we namelijk pas in de Hans Ernstbocht, vroeger en bij puristen beter bekend als de Audi S. Dit is van oudsher al één van de weinige inhaalpunten in Zandvoort en door de binnenkant iets te verleggen en de lijn daarmee vloeiender te maken, probeert men deze bochtencombinatie nog net iets geschikter te maken voor inhaalacties.

Na het korte rechte stuk en waarschijnlijk het detectiepunt voor de DRS komt het meest besproken deel van het verbouwde circuit, met de Kumhobocht en aansluitend de Arie Luyendykbocht. Zoals bekend wordt die laatste bocht momenteel omgebouwd tot een kombocht van 18 graden, omgerekend zo'n 32 procent. Coureurs kunnen hier met open DRS doorheen, hetgeen inhaalacties richting de Tarzanbocht moet opleveren. In vergelijking met de Hugenholtzbocht is het verschil in banking gedurende de bocht zoals aangegeven veel minder groot. Zo zal de banking aan de binnenkant van de bocht 15 graden zijn en aan de buitenkant 18 graden. Ook hier zijn volgens Lammers weer meerdere racelijnen mogelijk, al hangt dat wel samen met de hoeveelheid brandstof aan boord en natuurlijk met de bandenslijtage.

