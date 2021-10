Speciale witte kleurstelling voor Red Bull tijdens Turkse GP

Honda vertrekt na dit Formule 1-seizoen als motorleverancier en dat wil Red Bull Racing niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Voor de krachtmeting op Suzuka, die eigenlijk voor het weekend van 10 oktober stond gepland, had de formatie van Christian Horner iets bijzonders in gedachten. De gebruikelijke kleuren zouden eenmalig worden ingeruild voor een speciale livery om de hardwerkende Honda-mannen een dienst te bewijzen.

Corona stak zoals bekend een stokje voor de Japanse Grand Prix, maar niet voor het plan van Red Bull om het merk uit Minato eens in het zonnetje te zetten. Op Istanbul Park komen Verstappen en zijn teammaat Sergio Perez alsnog voor de dag met een fraai eerbetoon aan Honda. Op dinsdagavond zinspeelde Red Bull Racing al op zo'n overwegend witte kleurstelling en een dag later is een deel van het daadwerkelijke ontwerp uit de doeken gedaan.

Kleurstelling gebaseerd op Honda RA272

In een korte video op social media is te zien dat de Red Bull RB16B van Verstappen en Perez wordt voorzien van een witte kleurstelling met rode logo's van Red Bull. Ook de rest van de auto zal dit weekend voorzien zijn van een overwegend witte kleurstelling, die gebaseerd is op de legendarische Honda RA272. Daarmee pakte Richie Ginther bij de Grand Prix van Mexico van 1965 de eerste Formule 1-zege van de Japanse autofabrikant. Ook bji AlphaTauri is er een eerbetoon aan de vertrekkende motorleverancier: op de achtervleugel staat in het Japans de boodschap 'arigato', wat dankjewel betekent.

Tekst gaat verder onder de tweet.

"We keken er allemaal naar uit om Honda's Japanse fans een kans te geven om onze zeer succesvolle samenwerking in de Formule 1 te vieren op eigen bodem in Suzuka", zei Red Bull-teambaas Christian Horner. "De race viel ten prooi aan de pandemie, maar we konden het weekend niet voorbij laten gaan zonder eerbetoon aan Honda en diens geweldige fans door iets van hun erfgoed naar Istanbul te brengen. De gekozen livery voor onze auto's is een eerbetoon aan Honda's opmerkelijke reis in de F1 en hopelijk kunnen we de fans dit weekend in deze legendarische kleuren een nieuwe overwinning schenken."

In de voetsporen van vader Jos

In het geval van Verstappen is het extra bijzonder dat hij dit weekend in een witte, door Honda aangedreven F1-bolide op pad wordt gestuurd. Ruim 22 jaar geleden werkte Jos Verstappen immers meerdere tests af in een hagelwitte Honda, de RA099 om precies te zijn. Verstappen senior noteerde op het circuit van Jerez indrukwekkend snelle rondetijden met een auto die gericht was op een terugkeer van Honda als fabrieksteam in het Formule 1-seizoen 2000.

Zover is het echter nooit gekomen. Na het plotselinge overlijden van technisch directeur Harvey Postlethwaite en vanwege de interesse vanuit BAR om een motorendeal te sluiten, besloot Honda de stekker uit het ambitieuze project te trekken. Het is daardoor bij die hoopgevende testkilometers van Jos in de witte Honda gebleven. Max kan in zekere zin in zijn voetsporen treden door wél een raceweekend af te werken in een witte, door Honda aangedreven F1-auto.

Lees ook deze special over de F1-historie van Honda: Voorpublicatie: De Formule 1-geschiedenis van Honda

Video: Verstappen heeft al eerder kennis kunnen maken met de rijke F1-historie van Honda achter het stuur van de RA272