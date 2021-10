Norris: “Derde plek in de WK-stand het doel”

Norris is dit jaar bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Na twee seizoenen naast Carlos Sainz te hebben gezeten kreeg de Brit dit jaar de meer ervaren Daniel Ricciardo als teamgenoot bij McLaren, maar voorlopig is het Norris die zich bij de renstal uit Woking ontpopt als de teamleider. De 21-jarige coureur maakte met een reeks finishes in de top-vijf met name in de eerste seizoenshelft veel indruk. De tweede seizoenshelft begon met een stevige crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, waarna in Zandvoort heel McLaren nauwelijks uit de verf kwam. Daarna sloeg het team echter ijzersterk terug met een 1-2 in Monza. De zege moest Norris er laten aan Ricciardo, maar met een tweede plek scoorde hij er wel zijn beste resultaat tot dusver in de Formule 1. Vervolgens greep Norris in Sochi zijn allereerste pole-position en leek hij lange tijd op weg naar zijn eerste overwinning, totdat de regen en een verkeerde gok slechts een handjevol ronden voor het einde roet in het eten gooide.

Norris lag in de eerste seizoenshelft achter titelkandidaten Hamilton en Verstappen lang derde in de WK-stand, maar na het teleurstellende weekend in Zandvoort heeft de Brit de derde plaats af moeten aan Valtteri Bottas. Met een vierde plek in de tussenstand presteert de coureur echter alsnog boven verwachting: “Dit had ik absoluut niet verwacht”, antwoordt Norris tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com op de vraag of hij aan het begin van het jaar had verwacht dat hij er na vijftien races zo goed voor zou staan. “Vooral vergeleken met Bottas en Perez, een groot deel van het seizoen sta ik al voor die twee in het kampioenschap. Als je het op moet nemen tegen iemand in een Mercedes, ga je er niet vanuit dat je de strijd met ze aankunt. Hetzelfde geldt voor iemand in een Red Bull, omdat wij realistisch gezien nog lang niet over zo’n goede auto beschikken.”

Met nog zeven races te gaan staat Norris nu twaalf punten achter Bottas vierde in het kampioenschap en heeft hij een marge van negentien punten op Perez. Hoewel hij in theorie dus over een langzamere auto beschikt, hoopt de Brit dat hij met een aantal sterke prestaties aan het einde van het jaar alsnog derde kan eindigen. “Het laat zien dat we tot dusver een heel goed seizoen hebben gedraaid. Zelfs in een iets langzamere auto hebben we echt het maximale potentieel eruit gehaald. Ik had er vooraf niet op gerekend dat ik nu vierde zou staan in het kampioenschap. Ik maak denk ik ook nog kans op de derde plek, dus dat is absoluut het doel voor het einde van het seizoen.”

Hoogte- en dieptepunten na de zomerstop

Waar de resultaten voor de zomerstop behoorlijk constant waren, schommelt het in de tweede seizoenshelft iets meer op en neer voor Norris en worden hoogtepunten vaker afgewisseld met tegenvallers. Wat is er veranderd na de zomerstop? “Niet zoveel eigenlijk. Je probeert natuurlijk ieder weekend vooruitgang te boeken en een betere coureur te worden. De eerste race na de zomerstop was Spa en daar ging het niet zo goed. Ook in Zandvoort was het minder, maar het belangrijkste is dat we zelfs na twee slechte weekenden terug wisten te slaan met een heel goed weekend in Monza. Voor het team was het een goed weekend, maar voor mij was het ook mijn beste resultaat in de Formule 1. Daarna deden we het opnieuw in Rusland, bijna dan…”

“Maar ik denk niet dat er veel is veranderd, het draait gewoon om het vertrouwen. De auto was heel erg snel in Monza en ook in Rusland. Als je een goede auto hebt, krijg je meer vertrouwen. Voeg die twee dingen bij elkaar en je kunt heel erg snel zijn en een goed resultaat scoren. Het is dus mooi om te zien hoeveel progressie we dit jaar als team hebben geboekt.”

Geen cadeautjes voor Hamilton of Verstappen

Nu Norris steevast voorin te vinden is, mengt hij zich ook steeds vaker in de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het feit dat beide coureurs om de wereldtitel vechten is voor Norris irrelevant, ook al is hij goed bevriend met Verstappen en is Hamilton zijn landgenoot: “Het maakt voor mij niets uit dat ze voor het kampioenschap vechten”, geeft Norris aan dat geen van beide coureurs op hulp hoeft te rekenen. “Ik rij voor mezelf en als ik een race kan winnen zal ik het zeker niet laten en ga ik die kans niet aan iemand anders geven, dat hoort bij het spelletje. Ik zou ze er nooit voorbij laten.”