Waarom Williams ondanks huidige opmars niet overmoedig wordt

Want in de eerste vier races na de zomerstop wist Williams drie keer punten te scoren. Daardoor bezet het team na vijftien races de achtste plek in het kampioenschap voor constructeurs met een totaal van 23 punten. Bovendien is er een veilige marge naar achtervolgers Alfa Romeo en Haas F1 Team, waardoor Williams de positie achter Aston Martin naar alle waarschijnlijkheid kan vasthouden.

In Hongarije profiteerde Williams nog van de chaos in de eerste bocht, waardoor Nicholas Latifi en George Russell in de positie kwamen om punten te scoren. Wat echter bemoedigend is voor de renstal is het feit dat de punten sindsdien werden behaald door de eigen goede besluiten. Zo wist Russell in België de tweede startpositie te veroveren met een geweldige ronde en de juiste hoeveelheid downforce, terwijl hij ook in de kwalificatie in Sochi in de top-drie eindigde door veel risico te nemen met de bandenkeuze op de opdrogende baan.

Goede prestaties niet alleen door verbeterde auto

Het staat buiten kijf dat de Williams FW43B een forse stap vooruit is ten opzichte van de voorgaande bolides van het team. Max Verstappen maakte dat punt na de GP van Rusland, maar de betere prestaties zijn niet alleen te danken aan een betere auto. Ook is het niet zo dat de renstal geluk heeft gehad met beslissingen die toevallig goed hebben uitgepakt terwijl de auto dat niet verdient, aldus head of vehicle performance Dave Robson. Williams zit al een tijdje in een situatie waarin het niets te verliezen heeft en daardoor durft men nu ook gewaagde beslissingen te nemen. Die besluiten pakten recent goed uit en dat versterkt weer het gevoel dat vaker voor de gewaagde optie gekozen moet worden.

“Er is absoluut momentum, dat zeker”, legt Robson uit. “Het nemen van goede beslissingen bemoedigt je om deze beslissingen te nemen - dat helpt zeker. De auto is niet verkeerd. Met weinig brandstof op het droge is onze snelheid nog niet wat we willen, maar het is oké. We kunnen ermee werken en dat hebben we in de afgelopen jaren niet altijd gehad. In de laatste races hebben we iedere keer iets andere omstandigheden gehad en het is denk ik geen toeval. Maar ik denk dat de omstandigheden iets anders zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

George Russell, Williams FW43B Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

“Toen we in Rusland Q3 bereikten, hadden we in die omstandigheden weinig te verliezen. De teams die verwachten in de top-vijf te staan, die hebben veel te verliezen”, vervolgt hij. “Als we fout zouden zitten en de slick niet de juiste band was, dan is er geen tijd om terug te gaan naar inters en een betekenisvolle ronde te rijden. Dan waren we tiende geweest. Voor de topteams is het veel moeilijker om die kans te grijpen. Dus net als in Spa wilden we het graag proberen. We waren al redelijk blij met op zijn minst de tiende plaats, dus het geeft ons de vrijheid om deze besluiten te nemen. Het andere wat de hele operatie onlangs onderstreept is dat het gewoon een goede groep mensen is die goed werk levert en in een positie wordt gebracht waar ze goed werk kunnen leveren.”

Capito drijvende kracht achter werkwijze

Vorig jaar verkocht de familie Williams het gelijknamige team vanwege de moeizame prestaties en financiële strubbelingen aan investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Met de nieuwe eigenaren en nieuwe teambaas Jost Capito is de toekomst veilig en lijkt het in Grove gevestigde team zijn mojo weer terug te hebben. Capito speelt volgens Robson ook een belangrijke rol in de houding van het team, dat ondanks de betere bolide niet defensief is geworden maar juist de aanval zoekt met gewaagde beslissingen. De Duitse teambaas heeft die werkwijze bij zijn personeel ingeprent en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

“De auto is op dit moment goed genoeg dat we in ieder geval enige beloning zien voor het nemen van dergelijke besluiten. Dat maakt een groot verschil”, zei Robson. “Het betekent dat je terugkijkt met onterechte spijt als je dat besluit niet neemt, omdat je dus een beloning ziet. Tegelijkertijd staat Jost zonder twijfel enorm achter deze beslissingen. Daarmee zeg ik niet dat het vorige management dat niet steunde, maar Jost is zeer proactief met ons eraan herinneren dat we vrij zijn om dergelijke besluiten te nemen en dat er geen vergelding op staat als het een fout blijkt. Ik denk dat hij zonder twijfel een rol speelt in het opzetten van deze situatie en ons in staat stelt om goed werk te leveren.”

Tekst gaat verder onder de foto.

George Russell, Williams, 2e positie, met zijn trofee en champagne Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Betere prestaties? Meer druk

Williams heeft de weg omhoog dus weten te vinden in 2021, maar Robson benadrukt dat het juist nu belangrijk is dat men niet achterover leunt in afwachting van meer goede prestaties. Met de reglementaire veranderingen van 2022 is er een grote kans voor de renstal om opnieuw een stap vooruit te zetten op de grid. Betere resultaten lijken dus mogelijk, maar Robson weet ook dat het team tegelijkertijd te maken gaat krijgen met meer druk.

“Ik ben me nog steeds bewust van het feit dat de druk enorm toeneemt naar mate de auto sneller wordt. Hopelijk zien we volgend jaar een grote stap met de relatieve snelheid van de auto. Momenteel zitten we nog steeds in een positie dat we veel te winnen en weinig te verliezen hebben en dat haalt wat druk weg”, aldus Robson. “Het wordt dus een ander spel voor veel mensen van het raceteam die niet veel ervaring hebben in de operatie van een snelle auto. Het kan een andere soort druk zijn. Maar het is veel beter dat we niet te veel fouten maken en daarop proberen voort te bouwen, in plaats van dat we erin gaan zonder dat momentum. Ik denk dat we in een goede positie zitten.”