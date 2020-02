Tech analyse: Wat is er nieuw op de Red Bull RB16

De onthulling van de Red Bull RB16 kon niet in schriller contrast staan met de bombastische presentatie van de Ferrari SF1000 een dag eerder. Het team uit Milton Keynes slingerde slechts één foto het wereldwijde web op, zonder enige uitleg of reactie. De formatie concentreerde zich op de shakedown die later op de dag op Silverstone zou starten. Het echte werk op het circuit is immers belangrijker dan de onthulling die vooral voor fans en media interessant is.

Red Bull Racing begon het seizoen 2019 met een ietwat instabiele en niet optimaal presterende wagen, maar met name sinds de update in Oostenrijk werden grote stappen gezet. In de tweede seizoenshelft presteerde het team als vanouds sterk. Op die basis hebben Adrian Newey en zijn mannen in de wintermaanden voortgeborduurd, in de hoop om in 2020 vanaf het eerste moment mee te doen om de prijzen.

De voorvleugel lijkt het midden te houden tussen de twee uiteenlopende concepten van Mercedes en Ferrari. Ondanks experimenten aan het einde van het seizoen 2019 zou men in Milton Keynes niet overtuigd zijn van het outwash-effect waar de concurrent uit Maranello voor heeft gekozen. Volgens dit principe stroomt meer lucht naar buiten om de turbulentie afkomstig van de roterende banden te beperken. Dit concept zou niet goed bij de filosofie van de wagen passen. Toch lijkt de vleugel op de foto vooral bedoeld om niet te veel prijs te geven en we verwachten een significante verandering tijdens de wintertest.

Daarnaast is de vorm van de gebruikelijke opening in de neus flink herzien. Belangrijker is echter het element onder de neus: de door Mercedes bedachte ‘cape’. In navolging van de kampioensformatie, Ferrari en diverse andere teams kiest Red Bull voor 2020 ook voor dit aerodynamische concept. Hiermee moet de lucht beter onder de wagen gestuurd worden en wat extra downforce gecreëerd worden. De versie lijkt het meest op het concept van McLaren uit 2019.

Het is op basis van die enkele gelanceerde foto lastig om veel conclusies over de neus te trekken maar het is duidelijk dat de ontwerpers veel aandacht aan dit gebied hebben besteed. Iets verderop zien we de twee gebruikelijke ‘oortjes’ als chassisvleugels, met daartussen een verfijnde S-duct uitgang. Deze dunnere variant werd in Japan voor het eerst op de auto gesignaleerd. De transitie tussen neus en chassis lijkt nog wat verder afgevlakt om ongewenste luchtstromingen te voorkomen. Red Bull lijkt ook afscheid te hebben genomen van de multilink-wishbone voorwielophanging en gekozen voor een conventionele variant. Hiermee volgt het de route van Mercedes en Ferrari.

Het bargeboardpakket komt daarentegen vrijwel overeen met het design van afgelopen jaar. De verwachting is dat we tijdens de wintertest nog wel de nodige innovaties te zien krijgen maar dat het team ervoor gekozen heeft deze niet prijs te geven op de launchfoto. De dubbele boemerang is gebleven en ook de turning vanes rond de opening van de sidepod lijken ongewijzigd. Het voorste horizontale element is wel wat opgehoogd.

De sidepods lijken nog smaller dan in 2019 het geval was. Red Bull en Honda lijken goed te hebben samengewerkt om de onderdelen nog strakker te verpakken zonder dat dit ten koste gaat van koeling (en daarmee betrouwbaarheid). De opening van de airbox lijkt daarentegen wel wat groter. De sidepods lijken nog scherper af te lopen om meer lucht bovenover en over de vloer te laten stromen.

Om dat effect nog verder te versterken zijn twee kleine vinnetjes gecreëerd tussen de bevestiging van de halo en de headrest. Deze zijn bedoeld om lucht richting vloer te sturen. Adrian Newey staat erom bekend in dit gedeelte graag vleugeltjes te creëren en dat lijkt hem ook ditmaal weer gelukt.

De motorkap lijkt grotendeels overeen te komen met de versie uit 2019. Met de 2020-spec motor van Honda kunnen de sidepods nog strakker vormgegeven worden. Bovendien zijn enkele elementen van de radiator en intercooler boven de power unit geplaatst. Zo kan de achterzijde strakker verpakt worden, wat de aerodynamica ten goede komt.

De achtervleugel verschilt weinig van de versie van eind vorig jaar, al zal er tijdens de wintertest her en der nog wel een detail veranderen. Red Bull heeft zich nooit echt beziggehouden met de agressieve ontwikkeling van de endplates zoals diverse andere teams maar we zien nu wel een extra gleuf aan de voorzijde van het onderste gedeelte. De voorste rand van de onderste horizontale plaat van de achtervleugel is ook wat opgehoogd om meer downforce te genereren.

Een van de sterke punten van het pakket van de RB15 was het ontwikkelingspotentieel. Door continu kleine updates te introduceren kon langzaam maar zeker het gat richting Mercedes verkleind worden. Met een jaar kennis van de huidige reglementen op zak moet een nieuwe matige start uitgesloten worden. De RB16 is een evolutie van de prima presterende voorganger en de relatie met Honda is verder verbeterd. Ook de krachtbron zal meer vermogen en betrouwbaarheid leveren dus de voortekenen zijn hoopgevend. Alle ingrediënten voor een succesvol seizoen zijn aanwezig, nu is het aan het team en de coureurs om dit om te zetten in een mooi resultaat.