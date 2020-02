Renault toont glimp van 2020-auto tijdens officiële presentatie

Renault organiseerde diens 'season opener' woensdagmiddag in het L'Atelier Renault te Parijs. De 2020-bolide was daarbij dus niet aanwezig, het verzamelde journaille moest genoegen nemen met beelden op een groot scherm, toespraken van onder meer Cyril Abiteboul en de formele presentatie van de 2020 line-up, met daarbij ook 'nieuwkomer' Esteban Ocon. Het meest opmerkelijke is dat de getoonde beelden op een nagenoeg zwarte livery met slechts enkele witte en gele accenten wijzen. Het gaat hierbij naar verluidt om een testlivery.

Om de R.S.20 in volle glorie te kunnen bewonderen, moeten geïnteresseerden nog precies een week wachten. Renault zal de nieuwe bolide op de eerste testdag in Barcelona tonen. Hierdoor blijven eigenlijk alle vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe men de harde lessen van 2019 in de praktijk heeft gebracht met de nieuwe auto. Het Franse merk beleefde vorig jaar immers een zeer pover seizoen, hetgeen vooral aan het chassis toe te schrijven viel. Met een identieke motor wist het klantenteam van McLaren beduidend betere resultaten te behalen. Er is dus werk aan de winkel.

Om het tij in 2020 te keren heeft het team van Cyril Abiteboul in ieder geval een aantal personele wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft men Pat Fry en Dirk de Beer aangetrokken als versterkingen voor de technische afdelingen. Hoewel zij hun stempel vooral op de 2021-auto zullen drukken, moet Renault dit jaar alvast tekenen van beterschap tonen. Abiteboul moet alle uitgaven van F1-project namelijk kunnen verdedigen bij het moederbedrijf. Een sterk 2020 met idealiter een uitschieter richting het podium, zoals McLaren en Toro Rosso vorig jaar al hadden, zou daarbij helpen. Aan de 'ijzersterke Renault-motor' ligt het volgens de Franse teambaas in ieder geval niet, die zou al op het niveau van Ferrari zitten. Het neveneffect daarvan is wel dat alle ogen voor 2020 nog meer op de chassis- en aero-afdelingen zijn gericht. De druk staat daar dus vol op de ketel.

Teasers van de Renault R.S.20 in beeld: