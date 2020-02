Verstappen blikt terug op geslaagde shakedown: "Erg positief"

Red Bull heeft woensdag voor het eerst beelden vrijgegeven van de RB16, de bolide waarmee Verstappen zich voor het eerst serieus in een titelstrijd hoopt te mengen. De Nederlander had niet veel later de eer om deze nieuwe auto alvast aan de tand te voelen voor de zogenaamde 'roll-out'. In een koud en guur Silverstone werkte hij de eerste meters af, onder toeziend oog van onder meer teamgenoot Alexander Albon.

In een eerste reactie laat de achtvoudig Grand Prix-winnaar weten dat deze shakedown zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Verstappen is dan ook voorzichtig optimistisch. "Ik heb de filmdag net achter de rug, het was voor mij natuurlijk ook de eerste keer in de RB16. Het is zeer positief verlopen. Het is sowieso belangrijk om voor het eerst in actie te komen met de nieuwe auto en om te checken of alle onderdelen goed werken, voordat we naar Barcelona gaan. Ik kan niet wachten om daarnaartoe te gaan", verheugt de Limburger zich alvast op volgende week woensdag.

Video: Verstappen in actie met de nieuwe Red Bull RB16