Renault legt uit waarom er geen heuse lancering was

Renault organiseerde woensdag een persevenement aan de Champs Elysées van Parijs, maar de media kregen in de Renault-boetiek geen nieuwe wagen te zien. De Franse constructeur stelde vooral rijders Daniel Ricciardo en Esteban Ocon en de junioren voor en liet slechts enkele gedeeltelijke renders zien van de nieuwe RS20.

Dat zorgde voor teleurstelling bij de fans, maar Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat er goede redenen zijn waarom we de echte Renault RS20 pas volgende week bij de wintertest in Barcelona te zien gaan krijgen. En nee, de nieuwe telg uit Enstone is niet te laat klaar. "We staan net voor op schema tegenover vorig jaar", verduidelijkt Abiteboul. "Je herinnert je vast dat ik je vorig jaar vertelde hoe laat we waren. Dat was een feit en dat had wellicht een impact op onze betrouwbaarheid. Dit jaar staan we voor op schema."

Bekijk alle data van de presentaties: F1-presentaties 2020: Alle onthullingen op een rijtje

Waarom kregen we dan nog geen echte wagen te zien in Parijs? Abiteboul is het een beetje beu dat de media en de fans speculeren over de wagens die bij lanceringen worden getoond en vaak significant anders zijn dan de wagens die ook effectief in Barcelona verschijnen voor de wintertest. "Na wat er vorig jaar allemaal verscheen op sociale media en wat jullie schreven raakte ik gefrustreerd", geeft de Fransman toe. "Mensen reageren op de wagens alsof dat de echte wagens zijn. Niemand is in staat om nu een echte wagen te presenteren. Als je team op schema zit, dan heb je hier geen wagen die hier kan staan wachten. Je wagen wordt gebouwd en gaat rechtstreeks naar Barcelona. Dat is een optimaal schema."

"Onze enige optie was dus om een demonstratiewagen te presenteren, een "fake" wagen die eruit ziet als de huidige. Maar dat is geldverspilling. Mensen beginnen dan ook altijd dingen te interpreteren. Dan heb ik liever geen auto. Wie geïnteresseerd is in de wagen, kan volgende week de foto's bekijken."

De échte Renault RS20 krijgen we daarom volgende week in de pitlane van Barcelona te zien op woensdag 19 februari.