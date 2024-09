Red Bull boekt progressie met correlatie tussen "drie horloges"

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de correlatie tussen de echte RB20, de windtunnel en CFD-data niet optimaal is bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner vergeleek de situatie zelfs met drie horloges die allemaal een andere tijd lieten zien. Inmiddels is duidelijk dat met name de windtunnel verkeerde informatie gaf, wat het mogelijk maakte om met de vloer in Imola de verkeerde ontwikkelingsrichting in te slaan. Na tests met verschillende vloeronderdelen in Baku waren daar dan ook de eerste hoopvolle tekenen te zien voor een wederopstanding, want Sergio Pérez kon zich tot zijn late crash met Carlos Sainz mengen in de strijd om de podiumplaatsen.

Het gevoel dat overheerst is dat Red Bull eindelijk weer een stap voorwaarts kan zetten, eentje die nodig is om met McLaren en Ferrari te strijden. Ook Horner ziet dat het langzaam de goede kant op gaat. "De horloges beginnen steeds beter te synchroniseren, wat vaak het geval is als dingen zich beter gaan gedragen", vertelde hij aan Motorsport.com. "De jongens en meiden hier [bij Red Bull] leveren ongelofelijk werk. Ze maken ongelofelijk veel uren en niemand geeft ook maar iets op - vooral voor het constructeurskampioenschap. Het was ongelukkig dat we in Baku niet meer punten scoorden dan we gescoord hebben, maar er liggen nog veel races voor ons. We zijn ons enorm bewust van de prestaties van onze rivalen en iedereen is aan het pushen."

De prestatie van Pérez geeft Horner en Red Bull in ieder geval vertrouwen, ondanks het tegenvallende weekend van Max Verstappen in Baku. "We kunnen denk ik wat vertrouwen putten uit Checo's prestatie in Azerbeidzjan, want hij zat 98 procent van de race binnen anderhalve seconde van de eerste twee. Natuurlijk kunnen we ook lessen leren", erkent de Britse teambaas. "We hebben na VT3 wat veranderingen doorgevoerd aan de auto van Max die we niet hadden gemaakt als we het terug konden draaien. Maar met Singapore in het vooruitzicht halen we vertrouwen uit wat we in Azerbeidzjan gezien hebben van Checo en het feit dat we correlatie beginnen te zien tussen het circuit en enkele van onze gedachten."

Wanhoop is er dus niet bij Red Bull en Horner, die ook gezien heeft dat teams als Ferrari en Mercedes moeite hebben gehad met het laten werken van een upgrade. "Nu er steeds minder winst te vinden is in deze reglementen, zoeken we de grenzen enorm op", verwijst hij naar onder meer de fragiele balans tussen extra downforce toevoegen met de vloer en het ontstaan van bouncing. "Alle teams hebben te maken gehad met onderdelen die op de auto gingen en er weer vanaf werden gehaald, vooral bij Ferrari en Mercedes. Ik denk dat alle teams dat plafond bereiken. Voor de fans is het goed dat het racen close en competitief is. De laatste paar races hebben wij wat problemen gehad met de auto, maar ik denk dat we het nu echt beginnen te begrijpen en er bovenop komen."

Goed nieuws over beschadigde auto Pérez

Het weekend van Red Bull in Baku eindigde in mineur door de crash van Pérez en Sainz, waardoor een mogelijke podiumplaats door het putje ging. Toch heeft Horner ook op dit vlak een lichtpuntje gevonden, want de belangrijkste componenten van de beschadigde RB20 zijn nog niet afgeschreven. "Gelukkig lijken de belangrijkste structurele onderdelen van de auto behoorlijk intact te zijn gebleven", aldus Horner, die wel benadrukt dat de crash forse gevolgen heeft voor de voorraad reserveonderdelen. Kritiek is het nog niet, maar dat kan het wel worden bij herhaaldelijke incidenten. "Ik denk niet dat het impact heeft op de specificatie van de auto, maar wel op de hoeveelheid reserveonderdelen. In een formule die tegenwoordig gedomineerd wordt door het budgetplafond kun je het je niet veroorloven om grote hoeveelheden onderdelen mee te nemen."