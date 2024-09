Nadat de overstap van Jonathan Wheatley richting het Audi-project wereldkundig werd, liet Red Bull Racing meteen weten dat het team intern mensen zou promoveren om het verlies op te vangen. Wheatley werkt sinds 2006 voor het team uit Milton Keynes, eerst als teammanager en nadien als sportief directeur. In die hoedanigheid speelde hij een belangrijke rol bij het binnenhalen van Max Verstappens eerste wereldtitel in 2021. De 57-jarige Wheatley koesterde al lange tijd ambities om teambaas te worden en krijgt die kans bij Audi, waar hij in 2026 samen met Mattia Binotto de lijnen mag uitzetten. Red Bull liet als reactie op zijn vertrek doorschemeren dat het niet voor een externe vervanger zou gaan, maar met interne promoties een vernieuwde structuur zou aankondigen.

Taken van Wheatley worden verdeeld, grotere rol voor Lambiase

Dat moment is inmiddels daar. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat de taken van Wheatley worden verdeeld onder verschillende personen. Er volgt geen officiële aankondiging, maar deze site heeft vernomen dat de Red Bull-werknemers woensdagochtend op de hoogte zijn gebracht tijdens een speciale briefing in de fabriek. Gianpiero Lambiase is één van die mensen die de taken overneemt en dus een prominentere rol binnen het team krijgt. De 43-jarige blijft wel actief als race-engineer van Max Verstappen, maar wordt daarnaast 'Head of Racing'. Dit is een nieuwe functie binnen Red Bull, waardoor Lambiase aan het hoofd komt van alle mensen die direct met de 'race-activiteiten' te maken hebben. Red Bull maakt duidelijk dat Lambiase in de 'afzienbare toekomst en zeker in 2025' de race-engineer van Verstappen blijft. Het team is niet bang dat zijn extra taken afleiden van het gebruikelijke werk met de Nederlander.

Eén van de teamleden die onder Lambiase valt, is voormalig strategie-engineer Stephen Knowles. Hij zal na het vertrek van Wheatley aan het eind van dit jaar 'Head of Sporting Regulations' worden. Ook dit is een nieuwe functie binnen Red Bull, waarmee Knowles verantwoordelijk wordt voor alle dingen die het reglement betreffen. Hij moet erop toezien dat het team aan alle regels voldoet en neemt ook de communicatie vanuit het team met de FIA over. Het onderstreept dat de taken van Wheatley onder meerdere mensen worden verdeeld. Lambiase krijgt (nog) meer verantwoordelijkheden over het sportieve gedeelte, Knowles wordt belast met alles wat over het reglement en de FIA-communicatie gaat.

Twee verdere veranderingen zijn dat Richard Wolverson de zogenaamde 'Head of Racing Operations' wordt, terwijl Gerrard O’Reilly promoveert tot 'Hoofd Logistiek'. O'Reilly ging eerder al over de vracht van het team. Door hem de leiding over de gehele logistiek te geven, hoopt Red Bull efficiënter te kunnen werken, hetgeen qua kosten onder het budgetplafond cruciaal is.

Red Bull wil met veranderingen 'toekomstbestendig' worden

Teambaas Christian Horner laat over alle veranderingen weten dat Red Bull het vertrek van Wheatley op deze manier wil aangrijpen om toekomstbestendig te worden: "We zitten in een periode van grote veranderingen en van vele ontwikkelingen bij Red Bull Racing. In het licht daarvan hebben we de keuze gemaakt om de structuur van het team aan te passen. Ik denk dat we met deze aanstellingen meer capaciteit krijgen in enkele cruciale aspecten en dat we het team uiteindelijk competitiever kunnen maken. Het geeft mij vooral voldoening dat we onze eigen mensen kunnen promoveren. We hebben enorm veel getalenteerde mensen binnen Red Bull en het is mooi om hen kansen te bieden in rollen die voorheen niet beschikbaar waren. Ik denk dat het een stap voorwaarts is voor het hele team."