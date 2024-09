De Formule 1 zoekt naar opties om talenten meer F1-ervaring te laten opdoen, aangezien er amper testmogelijkheden zijn. Een voorstel om wildcards uit te delen aan rookies voor reguliere Grands Prix redde het niet, terwijl het idee om hen meer vrije trainingen te laten afwerken als niet voldoende werd beschouwd om het doel te bereiken.

Sinds juli wordt er ook gesproken om een Formule 1-sprintrace exclusief voor rookies te houden rond de young driver test in Abu Dhabi, in de week na de seizoensfinale aldaar. Dat idee werd wel met enthousiasme ontvangen. “Het is iets dat ik in de laatste vergaderingen van de F1 Commission op tafel heb gegooid, want ik denk dat het iets moois is voor de jonge coureurs”, vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner onlangs al.

Volgens Horner schept een sprintrace voor rookies een beter beeld van de daadwerkelijke verhoudingen dan louter testen. “Tijdens een test weet je nooit of ze nou bijvoorbeeld 50, 70 of 30 kilogram brandstof in de auto hebben. En met welke motorstand rijden ze?”, vervolgde de Brit. “Je hebt echt geen idee. Je weet niet wat de concurrentie doet. Dus ik denk dat het een fantastische kans voor juniorrijders is om een niet voor het kampioenschap meetellende race te hebben.”

Ook andere teams zijn enthousiast over het plan, waardoor het naar alle waarschijnlijkheid wordt goedgekeurd tijdens een stemming in de volgende vergadering van de F1 Commission op 2 oktober. Dat hebben meerdere goed ingevoerde bronnen laten weten aan Motorsport.com. Nog niet alle details zijn uitgewerkt, maar de sprintrace wordt waarschijnlijk wel op televisie uitgezonden en zou plaats moeten vinden rond de Pirelli-bandentest op het Yas Marina Circuit op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi. Het format zou bestaan uit een korte kwalificatie, gevolgd door een sprintrace voor tien rookies.