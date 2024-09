Red Bull Racing geeft fans al enkele seizoenen de kans om een speciale livery te ontwerpen voor een beperkt aantal races. Eerder dit jaar reden Max Verstappen en Sergio Pérez in Silverstone al met een aangepaste kleurstelling. Het plan was om ook in Singapore en Austin met een unieke, door een fan ontworpen livery in actie te komen. Door dat plan is nu een streep gezet. De speciale verflaag zorgt namelijk voor extra gewicht. Gezien de huidige vorm wil het team er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ is dus de fanactie geschrapt.

Motorsport.com heeft vernomen dat de speciale livery die gepland stond voor Singapore en in de fabriek in Milton Keynes werd aangebracht op de RB20, ongeveer 1 kilogram zwaarder was dan de normale verflaag. Dat is ongerekend goed voor zo’n 0,03 seconden per ronde. Gezien de kleine onderlinge verschillen in de strijd met McLaren en Ferrari, heeft de formatie besloten geen enkel risico te nemen. De marketingtool is daarmee naar de prullenbak verwezen. Ook in Amerika zal er geen speciale kleurstelling te zien zijn.

In een statement heeft het team laten weten: “Helaas kwamen we in de testfase, om te zien hoe sommige REBL CUSTMS-designs er in het echt uit zouden zien op de RB20, tot de conclusie dat de verf die werd gebruikt voor deze op maat gemaakte liveries onvoorzien en onnodig extra gewicht toevoegde aan het bodywork van de RB20. Zoals je je kunt voorstellen, gaat elk extra gewicht ten koste van de prestaties. Het team blijft prioriteit geven aan het zo competitief mogelijk maken van deze auto voor de rest van het seizoen 2024. Daarom moeten we met pijn in het hart laten weten dat het team heeft besloten om niet met de REBL CUSTMS-kleuren op de RB20 te rijden tijdens de GP's van Singapore en de Verenigde Staten.”

