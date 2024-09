Red Bull is er vrij open over dat het de prestaties van de RB20 snel moet verbeteren, anders kan het dit jaar zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap verspelen. Maar we kennen het, woorden zijn iets anders dan daden. Het probleem is namelijk dat het team geen idee heeft - of had - waar het precies is misgegaan. Er waren complottheorieën de wereld in geslingerd dat de FIA bepaalde regels aanscherpte en dat het daardoor wegzakte, maar dat zijn slechts geruchten. Het probleem lijkt bij de Oostenrijkse renstal zelf te liggen.

Hoewel niemand echt weet wat er precies aan de hand is, gaf Red Bull-teambaas Christian Horner na de Grand Prix van Italië tussen de regels door aan dat er wel wat duidelijkheid is. "Het probleem voor is anders dan achter. Dat kunnen we zien. Onze windtunnel laat dat niet zien, maar op het circuit zien we dat wel. Het is dus zaak om achter dat verschil te komen, want anders kunnen we niet vertrouwen op de tools die we hebben. Als dat het geval is, moet je op de baangegevens die we hebben en op eerdere ervaringen terugvallen."

Dus zou een probleem met de windtunnel - iets wat misschien pas de afgelopen weken aan het licht is gekomen - de oorzaak van de grote problemen zijn?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Red Bull Content Pool

Om te zien of dat de oorzaak is, kijken we naar de updates die het team geïntroduceerd heeft om de problemen op te lossen. Wat betreft de resultaten en het gedrag van de auto, lijkt het erop dat de Grand Prix van Miami het keerpunt was. Dit gold niet alleen voor Red Bull, maar ook voor de achtervolgers. McLaren kwam daar met de eerste grote update van het seizoen, waarmee het team naar de overwinning snelde. Daarbij werd de auto in de rest van de races veel competitiever.

Ondertussen voegde Mercedes zich bij de strijd na een grotere updatepakket dat in Monaco werd geïntroduceerd. Ferrari zat tot die tijd ook vooraan in het gevecht, totdat de problemen in Canada opspeelden. Dat had te maken met de terugkeer van het porpoising op hoge snelheid, iets wat in de GP van Spanje voor het eerst opspeelde. Dat is nog een voorbeeld van een team dat de correlatie tussen de simulaties en de realiteit niet op orde had.

Red Bull is zich duidelijk bewust geworden van het correlatieprobleem in de windtunnel en heeft in de afgelopen races talloze onderdelen uit de eerdere updates getest om een oplossing te vinden waaronder de performance van de huidige updates niet lijdt.

Naast het oplossen van de problemen heeft Red Bull ook geprobeerd om de RB20 te verbeteren, wat heeft geresulteerd in een bijna onophoudelijk ontwikkelingsprogramma met updates voor elke race, behalve in Oostenrijk en België. Als we kijken naar de tijdlijn van updates sinds Miami, kunnen we zien hoeveel er in die periode aan de RB20 is veranderd en in hoeverre het programma is opgesplitst tussen langetermijndoelen en kortetermijndoelen.

Red Bull RB20 voorvleugel vergelijking Foto door: Naamloos

Race Reden voor update Onderdeel Wat is er veranderd? Miami Prestaties Steunen voor edge wing Verwijderde metalen steun voor de edge wing (gewicht/flex) Imola Prestaties Voorvleugel Vorm van de endplate, koordlengte van alle flaps, binnenste secties naast neus. Prestaties Neus Past bij de eerder genoemde veranderingen aan de voorvleugel. Ook cameramontageposities vernieuwd Prestaties Vloer en edge wing Bovenste vloergedeelte voor de edge wing geoptimaliseerd, terwijl de shedding strakes opnieuw zijn geplaatst. Specifiek voor circuit Achterremkanaal De geometrie van het uitvoerkanaal voor een inlet, waardoor de aangrenzende winglets konden worden geoptimaliseerd Monaco Specifiek voor circuit Remkanaal voor Inlet vergroot voor het lage snelheidskarakter van het circuit Specifiek voor circuit Top wishbone fairing Inkeping gemaakt in kuip voor extra steering lock Specifiek voor circuit Beam- en achtervleugels Configuratie met meer downforce Canada Specifiek voor circuit Remkanaal voor Vergrote koelinguitlaat - breder en hoger Specifiek voor circuit Achtervleugel Nieuwe geometrie bij de lap voor het benodigde downforce-niveau

Red Bull RB20 sidepod carrosserie & inlaatvergelijking Foto door: Naamloos

Race Reden voor update Onderdeel Uitleg Spanje Prestaties Sidepods Carrosserie en grootte en vorm van inlet aangepast. Doel is meer bereik voor de komende races. Prestaties Vloer Geometrie naast de sidepod aangepast om beter op elkaar aan te sluiten. Prestaties Beam- en achtervleugel Onderste kwart van de endplates verbreed om meer ruimte in te nemen in het toegestane boxgebied, met als gevolg een verbreding van de beamwing. Oostenrijk N/A N/A Geen updates Groot-Brittannië Prestaties Vloer en edge wing Herprofilering van de vloer rond de SIS-behuizing en aanpassing van de edge wing om hiervan te profiteren.

Race Reden voor aanpassing Onderdeel Uitleg Hongarije Prestaties Voorvleugel Alle vier de flaps opnieuw geconfigureerd om de load te verhogen Prestaties Onderste wishbone fairing In combinatie met de herziene voorvleugel werd de wishbone fairing aangepast om de stroming naar achteren te verbeteren. Prestaties Motorkap en halo Strakkere motorkap, zonder de 'hoge schouders', waarvoor ook nieuwe bovenste inlets onder de airbox nodig waren. De vorm van de halo is ook aangepast aan de gewijzigde motorkap. Prestaties Achterste remleiding Verandering in de geometrie van de eindafsluiting om de stroming in en rond de assemblage te verbeteren. België N/A N/A Geen updates Nederland Prestaties Halo winglets en buitenspiegels De aerodynamische structuur rond de halo wordt vaak gebruikt om de luchtstroom te verbeteren en werd aangepast in lijn met andere wijzigingen die een paar races eerder hebben plaatsgevonden. Specifiek voor circuit Koeluitlaat achteraan Kleinere koeling aan de achterkant voor de strakkere motorkap die werd geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Race Reden voor update Onderdeel Uitleg Italië Specifiek circuit Voorvleugel Kortere chord-flaps om luchtweerstand te verminderen Specifiek voor circuit Achtervleugel Bijgesneden achterrand van de bovenste flap om de weerstand te verminderen

De omvang van de veranderingen maakt duidelijk dat, als er één onderdeel is dat de verkeerde afslag heeft veroorzaakt, het vrij moeilijk zal zijn om uit te zoeken wat dat is. Voor Red Bull lijkt dit ook nieuw terrein te zijn, want het heeft niet echt te maken gehad met de problemen die zijn rivalen de afgelopen drie seizoenen hebben gehad. De slagingskans in de ontwikkeling is altijd relatief goed geweest en leverde ongeveer op wat werd verwacht.

Dit betekent dat het nu niet alleen moet leren omgaan met het huidige probleem, maar ook moet begrijpen waarom het gebeurde, zodat het in de toekomst niet weer gebeurt. De sleutel is nu om uit te zoeken welk hulpmiddel betrouwbaar is en kan worden vertrouwd. Zoals Horner zei: "Het is niet ongebruikelijk dat wanneer er iets niet werkt aan de auto, je verschillende meetwaarden krijgt van je simulatietools en die niet overeenkomen. Dan krijg je drie sets gegevens: CFD, windtunnel en circuit. Uiteraard zijn de baangegevens het belangrijkst, maar om die te ontwikkelen is het net alsof je met drie verschillende horloges de tijd afleest. Je moet je richten op de tool die je de meest waardevolle input geeft en natuurlijk zijn de baangegevens het meest betrouwbaar."

Christian Horner, teamleider Red Bull Racing Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De grote vraag is hoe lang het gaat duren voordat Red Bull de antwoorden vindt op de problemen en hoeveel ontwikkelingswerk dat al gedaan is - of nog gedaan wordt in de fabriek - geschrapt moet worden. Andere teams die in dit soort situaties hebben gezeten, weten dat het besteden van tijd aan deze oplossingen kostbaar kan zijn. De problemen kunnen daardoor op andere vlakken groter worden.

Als een team moeite doet om gegevens van oude onderdelen te verzamelen om problemen op te sporen, betekent dit dat de focus niet ligt op het maken van updates. Als je ook rivalen hebt die een stijgende lijn vertonen, kan het prestatieverschil tussen jou en hen snel groot worden. Het kan een langzame, maar zekere ontwikkelingsachterstand opleveren. Dat zorgt niet alleen voor problemen in dit seizoen, maar ook in de jaren hierna.

Wat een andere, maar niet veel besproken, oorzaak kan zijn, is dat Pirelli in verschillende races de minimale bandenspanning heeft verhoogd. Dit om te zorgen dat de banden de belasting die op verschillende circuits gevraagd wordt ook aankan. Het kan zijn dat de auto daardoor uit het perfecte werkvenster valt, of het nou op mechanisch of aerodynamisch gebied is. Wat ook kan is dat het aan beide van deze kanten misgaat. Het is nu aan de technici bij Red Bull om weer orde op zaken te stellen.