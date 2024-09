McLaren blijft de druk op de Formule 1-rivalen opvoeren, want tijdens de Grand Prix van Italië is er weer een nieuwe reeks upgrades uitgebracht. Sommige van deze wijzigingen zijn specifiek voor het circuit en de hogesnelheidskarakteristieken op Monza, maar andere wijzen op langetermijninspanningen om steeds meer prestaties uit de MCL38 te halen.

De meest in het oog springende veranderingen voor Monza draaien om een vermindering van de luchtweerstand, waarbij de voor- en achtervleugel en de beam wings de kleinsten van dit jaar op de MCL38 zijn. De voorvleugel van de McLaren is anders opgebouwd. De bovenste flap heeft geen uitsparing meer.

McLaren MCL38 technisch detail Foto door: Uncredited

Er zijn ook verdere wijzigingen aan de sidepods en motorkap van de MCL38 in Monza. Het team blijft daarmee zoeken naar een betere luchtstroom naar de achterkant van de auto. De veranderingen zijn subtiel, met een bollere vorm aan de bovenkant van de cover, rond het Dell sponsorlogo. Door deze aanpassing kan ook de vorm aan de onderkant worden aangepast.

Het doel is waarschijnlijk om de luchtstroom meer ruimte te geven op hun op weg naar de achterkant van de auto te gaan. Hier worden ze naar de coke bottle section geleid, via de fairings bij de ophanging en langs de bovenkant van de diffuser.

McLaren MCL38 achtervleugels, boven Monza, onder Spa

De achtervleugel met de minste downforce die McLaren tot zijn beschikking heeft, is een van de smalste van het veld. Er is een vlakkere leading edge gebruikt op het hoofdvlak dan verwacht. De concurrentie zet namelijk in op een lepelvormig concept, iets wat McLaren overboord heeft gezet. De mainplane is ook anders. De rand is verder naar achteren geplaatst. De centraal geplaatste pilaar is verder naar achteren geplaatst, maar er is ook een andere bevestiging gebruikt (zie blauwe pijl). De bovenste rand van de tipsectie is eveneens anders gesneden. Dit is gedaan om beter aan te sluiten bij het karakter van de rest van de vleugel. Deze andere opstelling heeft ertoe geleid dat McLaren de druppelvormige tips heeft gebruikt in plaats van de tonvormige die in België werden gebruikt.

Ten slotte een wel verwachte wijziging. McLaren wil op Monza zo min mogelijk downforce, waardoor er gekozen is voor een beam wing die uit één element bestaat. Dit moet ervoor zorgen dat Lando Norris en Oscar Piastri meer topsnelheid krijgen.