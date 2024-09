Max Verstappen ziet Red Bull zoeken: "Alarmfase 1? Ja, dat is wel duidelijk"

Vanaf de zevende startplek lijkt ook de Grand Prix van Italië weer in het teken te staan van schadebeperking voor Max Verstappen, die op voorhand geen wonderen verwacht van de race. "Als je al balansproblemen over één ronde hebt, dan zijn die in de race niet ineens opgelost." Het sluit aan bij twee patronen van de afgelopen maanden, ten eerste de balansproblemen en ten tweede dat het steevast schadebeperking is ten opzichte van McLaren. Verstappen heeft nog zeventig punten voorsprong op Lando Norris in het wereldkampioenschap, maar weet dat er met de huidige vorm van Red Bull nog veel kan gebeuren. "Dan kan het hard achteruit gaan, als het zo doorgaat. Maar dat heb ik ook altijd gezegd", laat Verstappen in het vierkantje aan de Nederlandse pers weten.

De woorden 'dat heb ik ook altijd gezegd' duiden erop dat Verstappen sinds mei al benadrukt dat Red Bull pure snelheid tekortkomt. In die fase van het seizoen schreef de Nederlander nog wel Grands Prix op zijn naam, maar hij stelt: "Toen hebben we wedstrijden gewonnen die we al niet meer hadden moeten winnen." In die periode maakte McLaren nog fouten die hen overwinningen hebben gekost, al weet Verstappen dat de kaarten nu anders zijn geschud. De overmacht was zo groot dat McLaren in Zandvoort zelfs weg kon komen met een slechte start, in ieder geval bij Norris. Nog problematischer voor Red Bull is de situatie in het constructeurskampioenschap, waar het verschil nog maar dertig punten bedraagt.

Wordt wel geluisterd, maar oplossing vinden duurt lang

Naast de pure snelheid hangt een mogelijk nog groter euvel samen met de balansproblemen die Verstappen meermaals heeft aangestipt. Veel lijkt er op dat vlak nog niet te zijn veranderd in de voorbije maanden, al maakt Verstappen duidelijk dat de mensen binnen Red Bull zijn zorgen wel serieus nemen. "Er wordt zeker wel naar me geluisterd, alleen het is heel lastig om een oplossing te vinden. Ik denk dat ze wel luisteren, maar nog niet helemaal weten wat ze moeten doen. Dat is het probleem."

Verstappen heeft in Hongarije en België aangegeven dat Red Bull de zomerstop moest aangrijpen voor een evaluatie van de RB20. Die evaluatie heeft ook plaatsgevonden, maar heeft de aanhoudende balansproblemen in Zandvoort en Monza niet kunnen voorkomen. "We zijn dingen aan het checken, maar dat duurt gewoon langer. Het is ook niet zo dat ik één dag na de zomerstop dacht ‘nu gaat het opeens wel goed’. We hebben meer tijd nodig om bepaalde dingen te testen en te evalueren", laat de drievoudig wereldkampioen na een vraag van Motorsport.com weten. "Alleen dat duurt helaas iets langer dan dat we willen." Naast tijd voor een beter begrip weet Verstappen echter dat er ook (goedwerkende) updates nodig zijn. "Hopelijk kunnen we op een gegeven moment wel met iets komen wat de balans beter maakt."

Tegelijkertijd zit de concurrentie niet stil en dus erkent Verstappen tijdens zijn perspraatje in Monza dat het 'alarmfase 1' is voor Red Bull. "Dat is wel duidelijk, ja, vooral ook met vandaag erbij natuurlijk. Maar ik moet er gewoon positief onder proberen te blijven, want om rond te gaan schreeuwen werkt ook niet. Iedereen doet z’n best, alleen het is op dit moment heel lastig", zo besluit de WK-leider.

Video: De woorden van Max Verstappen en de kwalificatie besproken in een nieuwe F1-update