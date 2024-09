Waar Lando Norris en Oscar Piastri dit jaar de eerste startrij voor de Grand Prix van Italië delen, bleven zij in de kwalificatie voor de editie van vorig seizoen steken op respectievelijk P9 en P7. McLaren heeft in de afgelopen twaalf maanden hard gewerkt om de topsnelheid te verbeteren en dat betaalt zich uit. “Als je dit vergelijkt met vorig jaar, is het alsof we nu 20 kilometer per uur sneller zijn op de rechte stukken”, vertelde Norris na het grijpen van de pole-position op de persconferentie. "Het is heel veel. Vorig jaar was het best schokkend hoe we presteerden op de rechte stukken. Het kwam als een verrassing, maar het laat ook het verschil zien tussen wanneer je wel of niet goed voorbereid naar een race komt.”

McLaren introduceerde afgelopen weekend op Zandvoort een upgrade voor de MCL38, Deze draagt volgens Norris echter niet heel veel bij aan de papaja eerste startrij op Monza. “Natuurlijk, elk beetje helpt”, reageerde de tweevoudig Grand Prix-winnaar. Hij legde uit dat een aantal nieuwe onderdelen, zoals de achtervleugel, circuitspecifieke updates betreft. “Het zijn specifieke dingen. Het is dus niet alsof we een revolutie hebben gemaakt, of dat de auto nu heel veel beter aanvoelt. De wagen is gewoon iets efficiënter. Hij zijn kleine dingen, maar kleine dingen maken uiteindelijk een groot verschil.”

“Het heeft zeker geholpen, maar ik denk dat het minder is dan wat men had verwacht”, vervolgde Norris over de Zandvoort-upgrade. Hij stelde zelfs dat McLaren nog meer nodig heeft. “We zetten dus stappen vooruit, maar hebben nog meer nodig. Hoe goed we het ook doen, we denken dat we nog beter kunnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze vergaderingen, dan zijn er nog veel zaken waarover Oscar en ik klagen en die we willen verbeteren. We werken hard om dat voor elkaar te krijgen.”

