Samenvatting van de interessante derde F1-training op Monza

De derde Formule 1-training op Monza verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het enige opvallende was een bijna-botsing van Charles Leclerc en Oscar Piastri. Bij het uitgaan van de Lesmos ging het bijna mis tussen beide coureurs, maar door goed opletten wisten zij het te voorkomen. Ondertussen was het gevecht voor de snelste tijd losgebarsten. Onder andere Alexander Albon pakte verrassend maar kortstondig de kop, waarna Ferrari met Carlos Sainz en Leclerc lange tijd vooraan stonden.

In de slotfase trok Mercedes de gashendel open. Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd, vlak voor teamgenoot George Russell. Max Verstappen kreeg niet het gewenste tempo uit zijn RB20 en legde het met tweeënhalf tiende af ten opzichte van Hamilton. Het was goed voor slechts een zesde plek. Noemenswaardig is dat Williams er goed voor staat. Albon ging naar een achtste plek, terwijl debutant Franco Colapinto het uitstekend deed met P9.

Nadat de vlag viel, viel Magnussen stil op de baan. Een technisch euvel werd opgemerkt door het team en de Deen werd gesommeerd om zijn Haas direct stil te zetten. De vraag is nog altijd of hij de kwalificatie om 16.00 uur Nederlandse tijd haalt of dat hij die sessie moet toekijken.