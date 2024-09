Hamilton ook snelste in derde F1-training Monza, Verstappen zesde

Nadat de ochtend in Monza volledig in het teken had gestaan van de officiële bevestiging dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar de teamgenoot van George Russell is bij Mercedes, was het om 12.30 uur tijd om weer verder te trainen voor de Italiaanse Grand Prix. Net als op vrijdag hebben de coureurs zaterdag te maken met bijzonder warme omstandigheden op het Autodromo Nazionale Monza: het was tijdens VT3 31 graden op de snelle piste bij Milaan, terwijl de temperatuur van het asfalt 46 graden bedroeg.

In de openingsfase van de training waren alle drie de beschikbare bandencompounds in actie te zien op het circuit. Max Verstappen stond even bovenaan na een 1.21.560 op de medium band te hebben gereden, waarna Russell op hetzelfde rubber 1.21.169 liet noteren. Oscar Piastri nam vervolgens over door op de soft band 1.20.897 te rijden, waar zijn teamgenoot Lando Norris een tiende onder ging met 1.20.787. Hierna was het de beurt aan de Ferrari’s om zich voor eigen publiek te laten zien. Carlos Sainz zette zichzelf op de eerste positie met een 1.20.742 op de zachte band. Nadat Russell - nog altijd rijdend op de medium band - met een sterke ronde (1.20.706) was teruggekeerd op P1, deed Charles Leclerc een duit in het zakje met een 1.20.614 op de soft. Verstappen had zich op de mediums intussen verbeterd naar een 1.20.950, waarmee hij na de eerste runs de zevende stond in de tijdenlijst.

De training was halverwege toen verschillende coureurs met een vers setje zachte banden op de baan verschenen. Alexander Albon voltooide een ronde in 1.20.596, waarmee de Williams-coureur bovenaan kwam te staan. Een minuut of acht later sprong Sainz naar de eerste plek met 1.20.463 en sloot Leclerc aan op P2 met 1.20.565. Het tweetal, dat onderweg was op zachte banden die al de nodige ronden gereden hadden, wisselde later van plek doordat Leclerc nog een 1.20.226 een wist te rijden. Hierna was het wachten op wat de concurrentie kon laten zien op de soft.

Norris reed tijdens zijn soft tyre run een paarse tweede sector maar kwam op de streep 0.036 seconde tekort en bleef steken op P2, alvorens Piastri naar de tweede stek in de tijdentabel opschoof door 0.026 langzamer te gaan dan de tijd van Leclerc. Vervolgens was het tijd voor Mercedes om de benen te strekken. Russell reed een nieuwe snelste tijd met 1.20.210, waarna Hamilton opvolgde met 1.20.117. “De balans is verre van ideaal”, oordeelde Russell echter over de Mercedes. Verstappen kwam ondertussen in 1.20.368 over de streep, die hem niet verder bracht dan P6. “De auto stuurt niet goed in, in de langzame en medium snelle bochten”, meldde de regerend wereldkampioen over de boordradio.

Helemaal aan het einde van de training zette Verstappen nog een keer aan. Ondanks een paarse laatste sector verbeterde hij zich - er ging vooral tijd verloren in het middelste gedeelte - niet, waardoor hij zesde bleef staan. Zo eindigde Hamilton, die ook al snelste was in de tweede training, de afsluitende oefensessie bovenaan, voor Russell, Leclerc, Piastri en Norris. Sainz tekende achter Verstappen voor de zevende tijd. Albon was sterk achtste, terwijl zijn nieuwe teamgenoot bij Williams Franco Colapinto imponeerde door de negende tijd te rijden op slechts drie tienden langzamer van de Thai. Nico Hülkenberg maakte de top-tien aan het begin van de zaterdagmiddag compleet. Haas-collega Kevin Magnussen was zestiende en kreeg bij het zwaaien van de vlag van zijn race-engineer te horen dat hij zijn auto onmiddellijk aan de kant moest zetten in verband met een mogelijk probleem.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint om 16.00 uur.

Video: Max Verstappen is niet tevreden over de Red Bull-auto

