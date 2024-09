Antonelli wint gevecht om F1-startnummer

Nu er volgend jaar een aantal nieuwe Formule 1-coureurs op de grid staan, moeten deze een vast startnummer uitzoeken. Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli wilden allebei nummer 12 vastleggen, maar slechts één coureur kon deze krijgen. Het is dan een kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Verschillende bronnen hebben aan Motorsport.com laten weten dat Antonelli vóór Doohan een officieel verzoek heeft ingediend.

Dat is een pijnlijk bericht voor Doohan, die vlak voor de zomerstop op Instagram nog verklaarde met nummer 12 te gaan rijden. "Ik denk dat velen het al weten, maar het is zo goed als zeker dat ik met startnummer twaalf aan de start sta", liet de Australiër weten. Nu blijkt de voorzichtige kanttekening die Doohan bij het bericht heeft gezet terecht, want volgens bronnen was Mercedes voor die tijd al bezig om startnummer 12 voor Antonelli vast te laten leggen.

Idool

Voor Antonelli was de keuze om voor 12 te kiezen voor hem voor de hand liggend. Tijdens het weekend op Monza - waar hij bevestigd werd als coureur voor 2025 - vertelde hij aan de pers waarom hij dat startnummer wilde hebben. Voor hem ligt daar een link met Ayrton Senna, zijn idool, die enkele jaren met nummer 12 op de auto reed. "Ja, ik neem 12", aldus de achttienjarige Italiaan. "Er zijn veel getallen die ik mooi vind, maar deze had mijn idool ook. Ik rij er al sinds F4 mee en tot nu toe ging dat altijd goed. Ik zie geen reden om het te veranderen."

Het eerste signaal dat Antonelli voor nummer 12 zou kiezen was zichtbaar in de eerste vrije training op Monza. Daar reed hij namelijk ook al met 12 op de Mercedes, wat voor iemand die zijn eerste training rijdt een ongewoon laag nummer is. Normaal gesproken rijden coureurs hun eerste meters in vrije trainingen met nummer 42 of 43, zoals reglementair is vastgelegd. Dat laatste nummer was niet meer beschikbaar, want Franco Colapinto heeft die voor de rest van het seizoen gekozen. Om met 12 te rijden heeft Mercedes speciale dispensatie gekregen. Wat Doohan nu kiest, is nog niet bekend.