De verbazingwekkende snelheidsdata die F1-crash van Antonelli verklaren

Door te graven in de gegevens van zijn handvol ronden en te proberen te achterhalen hoe hij uiteindelijk de controle verloor in de laatste bocht van het circuit van Monza, kwam zowel zijn enorme natuurlijke snelheid als zijn onervarenheid naar voren. In plaats van zich zorgen te maken over het feit dat de sessie eindigde met een zwaar beschadigde W15, putten de ingenieurs en het topmanagement van Mercedes veel moed uit wat ze zagen in de minuten voorafgaand aan de crash. De voorlopige analyse van de oorzaak van het ongeluk heeft geleid tot de bizarre conclusie dat het ongeluk het gevolg was van het feit dat Antonelli's auto en banden niet bestand waren tegen de snelheid waarmee hij reed.

Zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff zei: "Wat hij deed, kon de auto niet aan..." Wolff verwijst naar Antonelli's tweede snelle ronde van de sessie, nadat hij eerder een ronde van 1.23.955 had neergezet om kort bovenaan de tijdlijsten te staan. Zijn tweede ronde leek zelfs nog beter te gaan, want hij zette een persoonlijke beste eerste sector neer en ging daarna paars in de tweede sector, voordat het misging in de Parabolica.

Een nadere blik op de telemetriegegevens laat een aantal fascinerende details zien die Mercedes heeft opgepikt. Het laat zien waar hij zoveel sneller bleek te zijn dan welke andere coureur dan ook - en het biedt ook een verklaring voor hoe het misging. De belangrijkste momenten speelden zich af vanaf Lesmo II in zijn laatste ronde, waar Antonelli er met een behoorlijk indrukwekkende snelheid doorheen raasde. Zijn minimumsnelheid daar was 184 kilometer per uur - dat is 7 km/u sneller dan Max Verstappen in zijn snelste ronde van de sessie. Bij de Ascari-chicane was het echter nog indrukwekkender, want daar ging Antonelli er met 190 km/u doorheen - terwijl Verstappen in zijn snelste ronde slechts 176 km/u haalde.

Video: De crash van Andrea Kimi Antonelli in VT1 op Monza

Bekijk: F1 Monza: Andrea Kimi Antonelli crasht Mercedes bij Formule 1-debuut

Mercedes-top onder de indruk

Andere coureurs van de topteams zaten op een vergelijkbare marge achter Antonelli op hun snelste ronden aan het einde van de sessie. Lewis Hamiltons minimumsnelheid was 177 km/u, Charles Leclerc reed 178 km/u en Lando Norris 179 km/u. Bij het vergelijken van de gegevens van alle coureurs aan het einde van de sessie - rekening houdend met hoeveel verbetering er op het circuit was geweest - werd Antonelli's snelheid bij het uitkomen van Lesmo II en bij het eerste segment van Ascari door niemand overtroffen.

Maar de enorme snelheid die Antonelli zowel door de Lesmo's als door Ascari nam, was niet zonder gevolgen: het pushte zijn banden over hun limiet. Dit betekende dat toen hij Ascari uitreed, met name de achterbanden enorm oververhit raakten. Dus toen hij in de Parabolica stuurde, was de grip aan de achterkant vrijwel verdwenen - wat verklaart waarom de auto zo snel omsloeg. "Iedereen had moeite met de hoge temperaturen, vooral bij het uitkomen van Ascari. Daardoor brak de achterkant uit", verklaarde Wolff ook.

Natuurlijk kan een deel van Antonelli's snelheidsvoordeel door de bochten worden verklaard door zijn onervarenheid met de banden, omdat hij te hard pushte en dat veroorzaakte de oververhitting die de oorzaak was van zijn crash. Andere coureurs met meer ervaring wisten dat ze hun tempo moesten aanpassen om er zeker van te zijn dat de banden in leven bleven. Maar als Mercedes bewijs wilde dat Antonelli het talent heeft om F1-machines tot het uiterste te drijven, dan kreeg het vrijdag op Monza alles wat het wilde. "Ik heb liever het probleem om iemand af te remmen dan om een coureur sneller te moeten maken. Dat laatste gaat namelijk niet", stelde Wolff. "Wat Kimi in die eerste anderhalve ronde heeft laten zien, was verbazingwekkend goed."

Anders opbouwen

Na afloop van de tweede vrije training reageerde Antonelli in een video van Mercedes op zijn VT1, die van korte duur was. "Wat een dag", trapt de Italiaan af. "Helaas kwam het snel ten einde door de crash. Het was een behoorlijke met [een impact van] ongeveer 52G. Het spijt me echt voor het team en George dat ze daarna nog moesten werken. Het was gewoon een fout van mijn kant, ik pushte iets te hard voor deze omstandigheden. Ik had de run wat progressiever moeten opbouwen, maar ik heb hier absoluut van geleerd voor de volgende keer. Ik ben het team nog steeds dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt en het was geweldig om alle tifosi te zien en de eerste rondjes met alle coureurs op de baan te rijden. Ik voel me niet supergoed op dit moment, maar ik ga proberen rust te pakken en proberen te focussen op de rest van het weekend. Er zijn nog steeds enkele races te gaan en we proberen een goed resultaat te behalen."