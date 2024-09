Met de bevestiging van Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot van George Russell bij Mercedes voor het Formule 1-seizoen 2025 komt er een einde aan een lange soap. Lewis Hamilton zorgde afgelopen winter voor een schok door aan te kondigen dat 2024 zijn laatste jaar in dienst van Mercedes zou worden, om daarna over te stappen naar Ferrari. Tal van namen, onder wie zelfs Max Verstappen, werden genoemd als opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. Uiteindelijk kiest het merk met de ster in de persoon van Antonelli (18) voor jong talent.

“Deze aankondiging als Mercedes-fabriekscoureur naast George Russell voor 2025 geeft een geweldig gevoel”, jubelt Antonelli, die in 2019 werd opgenomen in het juniorteam van Mercedes, in een eerste reactie. “Als kleine jongen droomde ik er al van om de Formule 1 te bereiken. Ik wil het team bedanken voor de steun die ze me tot dusver hebben gegeven in mijn carrière en voor het vertrouwen in mij. Ik ben nog steeds veel aan het leren, maar ik ben klaar voor deze kans. Mijn focus ligt op progressie boeken en zo goed mogelijke resultaten voor het team boeken.”

Antonelli kijkt ook uit naar de samenwerking met Russell, voor wie 2025 zijn vierde jaar in dienst van Mercedes wordt. “Ik sta te popelen om teamgenoot van George te worden”, vervolgt de coureur uit Bologna. “Net als ik heeft hij het juniorprogramma van het team doorlopen. Ik heb veel respect voor hem. Hij is supersnel en een meervoudig Grand Prix-winnaar. Hij heeft me al veel geholpen bij het worden van een betere rijder. Ik kijk ernaar uit om nog meer van hem te leren en met hem samen te werken om op het circuit te leveren.”

Wolff: "Combinatie van ervaring, talent en pure snelheid"

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff verheugt zich op de samenwerking tussen Russell en Antonelli. “Onze line-up voor 2025 combineert ervaring, talent, jeugd en pure snelheid”, reageert de Oostenrijker. “We zijn enthousiast over wat George en Kimi het team brengen, individueel maar ook als duo. Onze nieuwe line-up is perfect om een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis mee te beginnen. Het is ook een bewijs van de kracht van ons juniorprogramma en ons geloof in het zelf opleiden van talent.”

“George heeft bewezen één van de beste coureurs ter wereld te zijn. Hij is niet alleen snel, consistent en toegewijd, maar heeft zich ook ontwikkeld tot een sterke leider binnen het team”, looft Wolff voormalig Mercedes-junior Russell. “Kimi heeft doorlopend het talent en de snelheid laten zien die nodig zijn om mee te doen op het hoogste niveau”, aldus Wolff over Antonelli, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Formule 2 en dit jaar twee races won in dat kampioenschap. Daarnaast testte Antonelli eerder dit jaar met de Mercedes W13 uit 2022 op Imola.

Wolff: “We weten dat dit weer een grote stap voor Kimi zal zijn. Hij heeft echter indruk op ons gemaakt tijdens zijn F1-tests gedurende het jaar. We steunen hem op alle fronten tijdens zijn leerproces. Met George heeft hij een ervaren teamgenoot van wie hij kan leren om zijn vaardigheden te verfijnen. Ik heb er vertrouwen in dat ze allebei veel zullen bijdragen aan het voortzetten van het momentum om vooraan mee te doen.”