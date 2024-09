Marko: 'Onnodige druk' om Mercedes-talent Antonelli in Italië te laten rijden

Het Formule 1-weekend in Monza staat zoals verwacht voor een groot deel in het teken van Andrea Kimi Antonelli. Toto Wolff verklapte vorige week in Zandvoort al dat de 18-jarige Italiaan zou worden aangekondigd als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Toen het ging over de gesprekken van Wolff met de Verstappens en de vraag of Max Verstappen nog een optie is richting 2026, reageerde Wolff met de woorden: "Ik wil het eerst laten slagen met George en Kimi", waarmee hij meteen weggaf dat laatstgenoemde het Mercedes-zitje zou krijgen.

Zaterdagochtend is dit slechtst bewaarde geheim uit de paddock daadwerkelijk officieel geworden, al mocht Antonelli een dag eerder al opdraven voor zijn officiële trainingsdebuut in de Formule 1. Vijf dagen na zijn achttiende verjaardag mocht hij voor het thuispubliek in de Mercedes W15 stappen, al was de pret slechts van korte duur. Antonelli crashte binnen tien minuten in Parabolica en kreeg volgens Wolff een impact van 45G te verduren, waar Antonelli zelf overigens 52G van maakte. Het is in zekere zin een valse start, maar anderzijds ook een voorbode voor wat komen gaat: Antonelli zal volgend jaar immers ook alle ogen op zich gericht hebben als hij meteen bij een topteam instapt.

Helmut Marko heeft logischerwijs ook veel ervaring met het scouten, begeleiden en klaarstomen van jonge talenten en in dat licht bezien snapt hij niet helemaal dat Mercedes uitgerekend in Italië voor Antonelli's vuurdoop heeft gekozen. Gevraagd wat hij vooral zal onthouden van Antonelli's eerste training, de snelle openingsronde of de vroege crash, reageert de 81-jarige Oostenrijker: "Totdat hij van de baan vloog, was hij snel. Dat is volgens mij een goed teken. Maar aan de andere kant is het denk ik onnodige druk geweest om hem uitgerekend in Italië zijn eerste F1-training te laten rijden."

Marko is het wel eens met de reactie van Toto Wolff na afloop. Laatstgenoemde gaf aan dat hij liever het probleem heeft om een snelle coureur af te remmen dan om een langzame rijder sneller te moeten maken. "Want dat laatste gaat niet in de Formule 1", sprak Wolff. Marko blijkt bij navraag door Motorsport.com een vergelijkbare mening toegedaan. Als met een lach wordt opgemerkt dat Marko dan in ieder geval één ding met Wolff gemeen heeft, grijnst Marko: "Nou, wel een paar dingen hoor!"

Video: De crash van Antonelli en de vrijdagse trainingen onder de loep in een nieuwe F1-update