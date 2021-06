Red Bull begint sterk: "Maar lange runs Hamilton zijn niet slecht"

Na de zege van Verstappen in Monaco is Red Bull op het eerstvolgende - en compleet andere - stratencircuit ook goed uit de startblokken gekomen. De Nederlander klokte de snelste tijd in de eerste sessie en moest na de middagpauze een tiende toegeven op zijn teammaat. "We hebben verschillende dingen geprobeerd qua afstelling en volgens mij voelde Max zich tijdens de ochtendsessie iets beter in de auto", legt Horner het verschil tussen beide trainingen uit. "In dat opzicht hebben we nog genoeg om te bekijken en om te verbeteren richting morgen."

Dat neemt echter niet weg dat Red Bull overwegend tevreden is na de eerste actiedag. "De auto lijkt erg competitief, zowel in de korte runs als ook in langere runs. Laten we hopen dat we deze voorsprong tot en met de race vast kunnen houden", laat Marko in Baku tijdens een gesprek met Motorsport.com weten. "Daarnaast vind ik het heel positief om te zien dat Checo vanaf zijn allereerste ronde competitief was. We moeten daar wel bij zeggen dat hij erg van stratencircuits houdt, dan hebben we in Monaco ook al deels kunnen zien."

Het ware beeld van Mercedes of niet?

Extra hoopgevend vanuit Red Bull-oogpunt is dat de voornaamste rivaal een stroeve start kent. Mercedes heeft naar eigen zeggen veel werk aan de winkel na een tegenvallende trainingsdag. "Ik ben wel verbaasd dat ze er niet beter bij staan", aldus Horner. "In het verleden is dit wel een goed circuit voor Mercedes geweest, Valtteri Bottas is hier in ieder geval vaak sterk voor de dag gekomen. Maar goed, ik denk dat ze het morgen alsnog wel aardig voor elkaar krijgen." Marko reageert echter met een glimlach: "Nou, ik hoop niet dat ze het morgen voor elkaar krijgen. Ze hebben in ieder geval geen motor meer die een seconde sneller is op dit rechte stuk."

Desondanks rekenen de Red Bull-voormannen zich nog niet rijk. "De lange runs van Hamilton waren best snel. We zien alleen dat ze tijd verliezen in de langzame en krappe bochten." Horner heeft dezelfde analyses gezien en merkt eveneens op dat de regerend wereldkampioen niet uit te vlakken is. Als hij te horen krijgt dat Hamilton zelf aangeeft dat er momenteel niet meer in de auto zit, besluit Horner met een grijns: "Nou, laten we dan hopen dat hij ditmaal gelijk heeft!"

Video: De vrijdagse trainingen, het gesteggel over flexi-wings en een mogelijk verrassende vervanger voor de Singapore GP in een nieuwe F1-update