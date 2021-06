Het Formule 1-circus is dit weekend te gast op het Baku City Circuit. Na de race rond de haven van Monaco staat er dus opnieuw een stratenrace op het programma. Beide circuits zijn echter niet met elkaar te vergelijken. Waar het in Monaco draait om langzame, krappe bochten, ligt in Azerbeidzjan een van de langste rechte stukken van de F1-kalender en is er een aantal goede inhaalmogelijkheden. Eén ding verandert niet: de strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing zal onverminderd heftig blijven. Wie gaat er ditmaal met de winst vandoor: WK-leider Max Verstappen, Lewis Hamilton of krijgen we voor het eerst dit jaar een andere winnaar?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku?

Datum: Zondag 6 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku vindt plaats op zondag 6 juni 2021. De GP start om 14.00 uur Nederlandse tijd, een uur eerder dan gebruikelijk. Lokale tijd begint de race om 16.00 uur vanwege het tijdverschil van twee uur met Azerbeidzjan. De race stond in 2020 door de coronapandemie niet op de kalender. In 2019 ging de winst naar Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas. Lewis Hamilton (2018) en Daniel Ricciardo (2017) kwamen eerder als winnaar over de streep.

Video: Een rondje over het Baku City Circuit

Volledig tijdschema Formule 1 in Baku

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 4 juni 2021 10.30u-11.30u 12.30u-13.30u Tweede vrije training Vrijdag 4 juni 2021 14.00u-15.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 5 juni 2021 11.00u-12.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 5 juni 2021 14.00u-14.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 5 juni 2021 14.25u-14.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 5 juni 2021 14.48u-15.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 6 juni 2021 14.00u 16.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier. Uitzending Formule 1 op televisie Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 12.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.00 uur Nederlandse tijd De voorbeschouwing op de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku op Ziggo Sport begint op zondagmiddag om 12.45 uur. Om 14.00 uur gaat de race van start. Wie in Nederland op televisie naar Formule 1 wil kijken zit gebonden aan Ziggo. De aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en is daardoor alleen voor klanten of met het abonnement Ziggo Sport Totaal te bekijken. De Formule 1 is in veel omringende landen achter de betaalmuur verdwenen dus ook in het buitenland is de sport niet meer gratis te volgen op het openbare net. Het Franstalige RTBF1 zendt de Grand Prix van Azerbeidzjan wel uit maar deze zender zit bij de meeste tv-abonnementen niet standaard in het pakket. Live Formule 1 kijken kan in Nederland alleen via Ziggo. Klanten kijken via het gratis kanaal 14 naar alle F1-actie: de vrije trainingen, kwalificaties en races worden live uitgezonden. Wie geen klant is bij Ziggo kan kiezen voor de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Met dit abonnement krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar worden alle Formule 1-sessies uitgezonden maar ook andere kampioenschappen zoals Formule 2, Formule 3 en IndyCar. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle providers verkrijgbaar. Formule 1 kijken zonder Ziggo Formule 1 in Nederland kijken zonder Ziggo is een lastig verhaal. Het beste alternatief is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Je kunt zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren, bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Daarnaast krijg je toegang tot extra features als onboardcamera’s, livetiming en driver tracker. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro. RTL Deutschland zendt alleen de races in Emilia-Romagna, Spanje, Italië en Brazilië live uit, nadat het voor 2021 de rechten verloor aan concurrent Sky.

Video: Red Bull en de ramp van Baku