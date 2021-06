Ferrari ondanks sterke vrijdag “niet zo snel als in Monaco”

In Monaco presteerde Ferrari boven verwachting. Charles Leclerc pakte pole-position maar kon door een crash in Q3 niet van start gaan, terwijl Carlos Sainz Jr. vanaf de vierde plek vertrok en tweede werd in het prinsdom. Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan spraken de rijders al de verwachting uit dat Monaco een eenmalige uitschieter was. Toch stonden Leclerc en Sainz er uitstekend voor na de vrijdag in Baku. Sainz sloot de dag af op de derde positie, nadat hij in de eerste oefensessie op dezelfde positie eindigde. Hij betwijfelt echter of die klassering ook daadwerkelijk de plaats is waar Ferrari dit weekend staat.

“We zijn absoluut sneller dan verwacht, maar het is ook zo dat ik in mijn goede ronden een aantal slipstreams had. In de lange run zagen we de snelheid niet heel duidelijk, dus misschien is het beeld nog niet helemaal helder”, erkent Sainz. De vorm van Monaco is er volgens hem niet. “Morgen is waarschijnlijk een betere indicator, maar we zijn absoluut niet zo snel als in Monaco. Dat staat vast. Ik denk dat Red Bull in zowel de korte als lange runs sneller is. Wij moeten gewoon hard aan de slag en kijken of we meer snelheid kunnen vinden.”

De verschillen met Red Bull Racing waren op papier klein, want Sainz gaf in VT2 slechts een tiende toe op snelste man Perez. Hij verwacht op zaterdag echter nog meer van de Oostenrijkse formatie. “Red Bull was vooral in de lange runs sterk, wat ons laat zien dat ze nog iets achter de hand hebben. Wij waren heel aardig in de korte runs. Voor de lange runs moeten we analyseren hoe we de achterbanden in het juiste window krijgen. Het is in ieder geval spannend, het lijkt erop dat het hier voor niemand makkelijk is. Dat brengt misschien kansen met zich mee. We zijn niet zo goed als in Monaco en niet zo goed als de rondetijd suggereert, maar we zijn beter dan verwacht.”

Leclerc verwacht gevecht met McLaren

Teamgenoot Leclerc besloot de vrijdag op het Baku City Circuit met de vierde tijd, nadat hij in VT1 nog de nummer twee was. Ook de Monegask verwacht niet dat Ferrari dit weekend mee kan strijden om de overwinning. Hij voorziet eerder een duel met McLaren. “Ik denk dat McLaren heel, heel snel is, maar om een zekere reden hebben ze dat nog niet laten zien. Misschien hadden ze een minder soepele dag dan wij. Ik heb nog steeds het gevoel dat zij hier iets voor ons staan”, vertelde Leclerc, die verwacht dat ook Red Bull en Mercedes een maatje te groot zijn. “Het gaat een gevecht worden met McLaren. Dat is onze belangrijkste tegenstander en we zullen alles perfect moeten doen, want zij maken dit jaar heel weinig fouten.”

In de tweede oefensessie verliep overigens niet alles op rolletjes voor Leclerc. In een poging zijn eigen snelste tijd aan te scherpen, schoot hij rechtdoor in bocht 15. Daarbij verloor de Ferrari-coureur zijn voorvleugel. Dat foutje maakte hij in ieder geval niet doordat het gevoel in de auto niet goed was. “Ik voelde me redelijk op mijn gemak in de auto, vooral onder het remmen. Misschien voelde ik me iets teveel op mijn gemak en pushte ik te hard in bocht 15”, verklaarde Leclerc. “Uiteindelijk is de vrije training daarvoor bedoeld. Ik heb geprobeerd een beetje met de limiet te spelen en ik was toen bezig met een goede ronde. Laten we morgen afwachten.”