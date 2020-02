Sainz en Norris blij met MCL35: "Al onze feedback zit hierin"

Op donderdagmiddag onthulde McLaren de nieuwe wagen waarmee het team aankomend seizoen de stijgende lijn wil voortzetten: de MCL35 dus. De bekende kleuren zijn voor 2020 gebleven, al verschilt de nieuwe livery toch nog aardig van diens voorganger. Het rijdersduo Carlos Sainz en Lando Norris werd in Woking als eerste het podium opgeroepen voor een korte reactie op de nieuwe bolide. "De hele wagen lijkt weer iets strakker te zijn, een klein beetje slanker ook. Ik vind de auto er goed uitzien, zeker met al het werk dat erin is gestopt", gaf Sainz aan.

Ook zijn jongere teamgenoot Norris is ogenschijnlijk onder de indruk. "Ik heb de hele wagen min of meer ontworpen", begon de Brit grappend. "Nee, zonder gekheid: dit model is gebaseerd op die van vorig jaar", duidt hij op een doorontwikkeling van de MCL34. "Alle feedback die we hebben gegeven en alle discussies tussen ons als coureurs zijn hierin verwerkt. Het voelt daardoor veel meer als 'mijn auto'."

Sainz en Norris vormden in 2019 voor het eerst een duo, nadat Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso de Formule 1 aan het eind van 2018 verlieten. Norris maakte zodoende zijn F1-debuut en heeft sindsdien een sterke groei doorgemaakt. "Vorig jaar was ik een stuk zenuwachtiger dan nu. Ik ben dit jaar relaxter, heb meer zelfvertrouwen en dat helpt om me beter voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik heb dankzij Carlos veel dingen kunnen verbeteren in het eerste seizoen, er komt namelijk veel meer bij kijken dan alleen het rijden. Door hem heb ik snel kunnen wennen aan alles. Het was een erg leuke tijd en ik hoop dat het zo blijft."

De goede sfeer binnen het team werd door de coureurs, maar ook door het management, al vaker als één van de pluspunten van het roemruchte team aangehaald. "We hebben een goede band opgebouwd, ook met de rest van het team", bevestigt Sainz. "Samen hebben we hopelijk een beter pakket in elkaar kunnen zetten. Er is veel werk in deze wagen gestoken en ik heb het gevoel dat het allemaal net iets beter samenkomt. We groeien als team en willen het momentum van vorig jaar meenemen en natuurlijk ook voortzetten."

