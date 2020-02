Horner blij met eerste signalen van RB16: "Hebben een stap gezet"

Woensdag deelde Red Bull Racing voor het eerst beelden van diens strijdwapen voor 2020. In tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurde dit niet in een speciale 'launch livery'. De RB16 viel ditmaal meteen in de vertrouwde Red Bull-kleuren te bewonderen. Niet veel later mocht Max Verstappen de bolide voor het eerst voorzichtig aan de tand voelen, tijdens de zogenaamde 'roll-out' op het circuit van Silverstone. De Nederlander noemde de eerste signalen van de RB16 'erg positief'.

Dit optimisme wordt duidelijk gedeeld door zijn teambaas. "We hebben een goed debuutseizoen met Honda achter de rug en die relatie is er alleen maar sterker op geworden. We hebben dan ook een positieve winter achter de rug. Al het werk dat er achter de schermen in [deze auto] is gestopt, valt echt ongelooflijk te noemen. We hebben zowel met het chassis als met de motor weer nieuwe stappen kunnen zetten", laat Horner in een eerste reactie na de shakedown weten.

Het is geen geheim dat Red Bull vooral op dat eerste vlak problemen kende in 2019. Zo ging topontwerper Adrian Newey de mist in met het veranderde concept van de voorvleugel en waren de problemen pas vanaf de thuisrace in Spielberg opgelost. Dit jaar is zo'n aanloopfase uit den boze, het totaalpakket moet volgens Horner van meet af aan kloppen. Aan vertrouwen echter geen gebrek bij de Brit. De opgedane kennis van 2019 is in zijn ogen goed in de praktijk gebracht. "Hoe de motor nu volledig in onze auto is geïntegreerd, is echt een kunstwerkje te noemen. Het was sowieso mooi om de RB16 voor het eerst op de baan te zien, zeker in deze inmiddels iconische livery."

Terwijl Verstappen achter het stuur zat, was teamgenoot Alexander Albon één van de geïnteresseerde toeschouwers in Silverstone. De Britse Thai mocht zelf nog niet in actie komen, maar achtte zijn aanwezigheid desondanks wel nuttig. "Het is alsnog belangrijk om erbij te zijn en om uit eerste hand de feedback van Max en het team te krijgen. Alle signalen zien er volgens mij goed uit voor de eerste wintertest in Barcelona." Die laatste conclusie wordt volledig gedeeld door de man die wel alvast achter het stuur mocht kruipen: "De eerste indrukken zijn in ieder geval goed."

Video: Verstappen voor het eerst in actie met de nieuwe Red Bull