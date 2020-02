Ocon: "Mercedes, Renault akkoord over welke geheimen ik meeneem"

Ocon racete afgelopen jaar niet in de Formule 1, maar bleef wel bij het wereldje betrokken als reserve, test- en simulatorcoureur van Mercedes. Eind augustus werd bekend dat hij voor twee jaar had getekend bij Renault, waarmee hij komend seizoen zijn terugkeer op de grid zal maken aan de zijde van Daniel Ricciardo. Hij blijft desondanks nog steeds gelinkt aan Mercedes, teambaas Toto Wolff beschreef hem als 'een neef van de familie'.

In de tijd dat hij bij Mercedes werkte, nam hij veel informatie tot zich. Informatie waar Renault veel aan kan hebben, maar Ocon zegt dat hij niet alle kennis van zijn oude werkgever wil gebruiken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het technische personeel hebben coureurs geen verplicht verlof op het moment dat ze naar de concurrent overstappen. "Ik ga er een stuk sterker vandaan dan toen ik er kwam, met meer kennis over de techniek maar ook over de organisatie en hoe ze bepaalde dingen zien en hoe ze zich gedragen in verschillende situaties. Ik kon het allemaal zien, wat heel anders is dan wanneer je zelf rijdt. Je moet professioneel zijn, dus niet alle geheimen weggeven. De engineers moeten er namelijk allemaal eerst een jaar uit voor ze kunnen terugkomen bij een ander team. Maar ik heb alsnog wel veel kennis meegenomen, allemaal binnen grenzen natuurlijk. Beide teams zijn daarmee akkoord gegaan. En ja, tot nu toe gaat het goed. Ik ben erg betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen", aldus de 23-jarige coureur.

Ocon benadrukte daarnaast dat Renault, waar hij eerder ook de rol van reservecoureur had, niet veel miste ten opzichte van Mercedes wat betreft de structuur en faciliteiten. "Het is nog niet zo groot, dat is zeker waar. Maar hoeveel moeite er wordt gestoken in de ontwikkeling van het team sinds 2016... Toen ik naar de fabriek in Enstone kwam, was ik al verdwaald bij de ingang. Ik was linksaf geslagen, waar eerder een trap naar beneden was. Nu stond er een volledig nieuwe ruimte, vol met ontwerpers en dat soort dingen. Je ziet het misschien niet direct, maar het team is erg veranderd. Er is heel veel nieuw, ook allerlei materialen, ruimtes en computers."

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy en Jonathan Noble