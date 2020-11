Stroll na pole Turkije: "Van dit moment gedroomd"

De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hadden het in de regen lastig op Istanbul Park en dus leek de kwalificatie een uitgelezen kans voor Max Verstappen om zijn eerste pole van het seizoen te grijpen. De Nederlander was in elke sessie snel, maar in de beslissende Q3 beet hij zijn tanden stuk op de tijd van de verrassend sterke Stroll. Met zijn ultieme poging kwam Verstappen twee tiende te kort en dus werd Stroll de eerste Canadese polesitter sinds Jacques Villeneuve, die in de Europese Grand Prix van 1997 zijn dertiende en laatste pole veroverde.

Stroll schreeuwde het uit op de boordradio en ook nadien was hij bijzonder gelukkig. "Ik heb hier geen woorden voor, ik ben in shock", stelde Stroll. "Na VT3 had ik niet verwacht dat we hier zouden staan. Er waren veel dingen waar we onzeker over waren en zagen er niet zo competitief uit. Maar ik heb echt de goede ronde aan elkaar kunnen rijden. Er stond veel druk op want er was maar een ronde, maar het is gelukt."

Verstappen koos voor de met blauw gemarkeerde regenbanden, Stroll en teamgenoot Sergio Perez - die zondag als derde vertrekt - besloten naar de intermediates over te stappen en dat bleek de juiste keuze. "We begonnen op de regenbanden, maar zijn daarna binnengekomen voor intermediates. Ik had een ronde waar Valtteri voor me spinde en daarna maar één vrije ronde aan het einde. Ik had het vertrouwen in de auto en reed elke bocht de juiste lijn. Het is een geweldige manier om terug te vechten na enkele moeilijke weken: Sinds Mugello heb ik het lastig gehad dus dit voelt heel erg goed. Dit zijn de speciale momenten waar je als kind van droomt."

Perez maakte ook even aanspraak op de pole, maar zag zijn tijd zowel door Verstappen als Stroll verbeterd. "Het is een geweldig resultaat voor de team dat we niet echt hadden verwacht, dus we zijn er heel tevreden mee", aldus de Mexicaan. "Ik had een beetje pech dat ik tijdens de laatste ronde, toen het circuit op zijn best was, net Giovinazzi voor me had rijden en hij ging niet aan de kant. Daar verloor ik mijn ronde."

Perez start dus als derde, maar denkt dat er een goede kans is dat hij zondag bij de start de als tweede vertrekkende Verstappen te grazen kan nemen. De Nederlander start op de vuile kant van de baan en dat op een circuit waar sowieso al geen grip ligt. "Ik denk dat we op een goede positie staan. Ik verkies P3 zeker boven P2. Ik denk dat dat morgen een verschil zal maken."

Gerelateerde video