Hamilton: 'Kwalificatie Turkije de minst aangename sessie ooit'

Door de hevige regen op Istanbul Park, dat door het gloednieuwe asfalt ook in het droge al geen grip had, werd de gevestigde orde door elkaar geschud en hadden veel rijders het knap lastig om hun wagen op de baan te houden.

Lance Stroll pakte een verrassende pole voor Racing Point gevolgd door Max Verstappen, Sergio Perez en Alexander Albon. Lewis Hamilton was pas zesde, veruit zijn minste kwalificatie van het seizoen 2020. Hamilton voelde zich al het hele weekend niet geweldig op het circuit en uitte vrijdag al kritiek op de staat van het asfalt. Zijn kwalificatie noemde hij "de minst aangename kwalificatie ooit."

"De lay-out van dit circuit is zo geweldig, maar de grip is zo slecht dat we niet echt genoeg grip krijgen om op de snelheid die we willen door de bochten te gaan. Het is verder wel een uitdaging en uitdagingen zijn altijd goed. Maar de grip van het circuitoppervlak is het slechtste dat ik ooit heb gezien in mijn loopbaan. In de regen was het nog lastiger. Gezien het gebrek aan grip en temperatuur ben ik nog vrij tevreden met het resultaat."

Hamilton kan zondag voor de zevende keer wereldkampioen worden als hij ervoor zorgt dat teamgenoot Valtteri Bottas, die zich als negende had gekwalificeerd, minder dan acht punten inloopt. De 35-jarige Brit heeft echter geen idee hoe zijn wagen zal presteren in de race. "Ik heb geen idee wat voor wagen we morgen zullen hebben", legde hij uit. "We hebben voor vandaag enkele veranderingen aangebracht aan de setup en toen begon het te regenen. Als het droog is heb ik geen idee hoe de wagen zal aanvoelen. Als het nat ligt, dan weet ik het wel en zou het best even erg als vandaag kunnen zijn. We zitten allemaal in dezelfde situatie en hebben het allemaal lastig, dus dat is op zich wel cool. Mijn felicitaties aan Lance voor zijn pole, dat is razend knap. We kijken ernaar uit om morgen met hen te strijden."

Gerelateerde video