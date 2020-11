Verstappen baalt van mislopen pole: "Geen grip op intermediates"

Onder zeer lastige omstandigheden kwam Verstappen vanaf de eerste vrije training al goed voor de dag. De Nederlander topte alle trainingen, ook toen de hemelsluizen op zaterdagochtend opengingen. Mercedes wees Verstappen aan als favoriet voor pole, maar al snel bleek dat het volstrekt onmogelijk was om zinnige voorspellingen te doen. De kwalificatie voor de Turkse GP draaide namelijk uit op een waterballet van ongekende proporties.

Geen grip op intermediates

In dat waterballet begon Verstappen nog tamelijk optimistisch op een setje intermediates. Het bleek de verkeerde keuze. Door twee rode vlaggen moest de Nederlander vrezen voor een snelle uitschakeling, maar een ijzersterk rondje in de slotfase - ditmaal wel op regenbanden - besloot anders. Verstappen kon door en toonde zich daarna ongenaakbaar. De derde pole uit zijn F1-carrière leek in de maak, maar wederom verschoven de panelen. Niet Verstappen, maar Lance Stroll ging als een duveltje uit een doosje met pole aan de haal.

Voor de Nederlander restte daardoor P2 en daarmee samenhangend ook enige teleurstelling. "Toen we tijdens Q1 op intermediates naar buiten gingen, voelde ik al meteen dat we geen enkele grip hadden. In Q3 was de baan weliswaar beter, maar de inters waren voor ons nog steeds verschrikkelijk", zo legt Verstappen de vinger na afloop op de zere plek. "Op de full wets voelde ik me trouwens wel echt goed en comfortabel, maar ja: dit is eigenlijk niet goed." Om daar voor de camera van Ziggo Sport aan toe te voegen: "We hadden vandaag gewoon pole moeten pakken."

Kans op derde pole gemist, blik op zondag

In vergelijking met het normaal zo dominante Mercedes-duo zijn Verstappen's woorden 'niet goed' zeer relatief. Zo begint Lewis Hamilton de race waarin hij voor een zevende keer wereldkampioen kan worden als zesde, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas op P9 staat. "Maar op dit moment ben ikzelf gewoon een beetje teleurgesteld", vervolgt Verstappen. "We hebben morgen natuurlijk nog de race, waarin we het goed kunnen doen. Maar als je de hele tijd aan de leiding staat, dan wil je gewoon niet als tweede eindigen. Aan de andere kant: de punten worden op zondag pas verdeeld, dus ik hoop dat we wel een goede race hebben."

