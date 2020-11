Stroll stunt met pole in knotsgekke kwalificatie GP van Turkije

Alsof een droog Istanbul Park al niet lastig genoeg is met dank aan een spekgladde asfaltlaag die nog geen twee weken geleden is neergelegd, kregen de coureurs zaterdag ook nog eens te maken met kletsnatte condities. Nadat eerder op de dag de laatste vrije training al in regenachtige omstandigheden werd verreden, vond de kwalificatie eveneens op een kletsnatte baan plaats.

Q1: Plensbui legt kwalificatie plat

Aangezien er een nieuwe bui onderweg was naar het circuit, dook iedereen meteen de baan op toen de kwalificatie van start ging. De helft van het veld ging op regenbanden naar buiten, terwijl de andere helft het op intermediates besloot te proberen. Max Verstappen ging op het licht gegroefde rubber op pad, maar kwam vrijwel meteen in de problemen. Hij schoot tijdens zijn eerste ronde uit de pits bij de negende bocht rechtdoor en ging eenmaal terug op de baan dwars toen hij weer op het gas ging. Verstappen was echter zeker niet de enige die het moeilijk had op het natte asfalt. Links en rechts spinden rijders van de baan.

Na een paar minuten nam de regen serieuze vormen aan en op een zeker moment vond wedstrijdleider Michael Masi het niet verantwoord meer om door te gaan. Met nog zeven minuten op de klok in de eerste sessie werd de kwalificatie gestaakt. Esteban Ocon ging op dat moment aan de leiding in de tijdenlijst, voor Valtteri Bottas, Lance Stroll, Lewis Hamilton en Sergio Perez. Verstappen stond slechts vijftiende op het moment dat de rode vlag tevoorschijn kwam, terwijl Charles Leclerc met de zestiende tijd net aan de verkeerde kant van de streep stond. Na de hectische openingsfase stonden ook Romain Grosjean, Pierre Gasly, George Russell en Nicholas Latifi buiten de top-vijftien.

Een kleine vijftig minuten en een veegactie achterop het circuit later oordeelde safety car-bestuurder Bernd Mayländer dat de situatie op de baan goed genoeg was om de kwalificatie te hervatten. Dat het oppassen bleef, liet Kimi Raikkonen zien door na een paar meter een flinke schuiver te maken in zijn Alfa Romeo. De kwalificatie moest vervolgens voor de tweede maal stilgelegd, omdat Romain Grosjean rechtuit was gegaan in de eerste bocht en in de grindbak was gespind, nadat Leclerc kort daarvoor op dezelfde plek door de kiezels was gedenderd.

Nadat de wagen van Grosjean aan de kant was, hadden de coureurs nog drie minuten over om een snelle ronde te rijden. Verstappen ging paars in de eerste en tweede sector, waarna hij met een 1.57.485 naar de eerste stek ging. Alexander Albon schoof aan op de tweede plaats met een 1.59.431. Kimi Raikkonen rukte op naar de derde tijd, terwijl Sebastian Vettel en Charles Leclerc op de vierde en vijfde plek in de tijdentabel plaatsnamen. Hamilton reed, mogelijk vanwege een dubbele gele vlag, geen snellere rondetijd meer, maar stond aan het einde van de sessie veertiende, waardoor hij nog net door mocht naar Q2. Het dubbele geel was voor Nicholas Latifi, die met zijn Williams in de grindbak was beland. Behalve voor Grosjean en Latifi was de kwalificatie ook ten einde voor Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, die in zijn laatste ronde was gespind, en George Russell, die door een motorpenalty zondag laatste staat op de grid.

Q2: Verstappen toont klasse

Gedurende het tweede kwalificatiedeel werden de omstandigheden op de baan geleidelijk beter, al moest er nog steeds op natweerbanden gereden worden. Verstappen maakte indruk door herhaaldelijk een nieuwe snelste tijd te rijden. De Nederlander kwam uiteindelijk uit op een 1.50.293, waarmee hij bijna twee seconden sneller was dan de rest. Albon stuurde de andere Red Bull naar de tweede tijd, terwijl Hamilton zijn Mercedes naar de derde tijd bracht. Alfa Romeo imponeerde door zich met beide wagens te plaatsen voor Q3. Antonio Giovinazzi reed achter Lance Stroll de vijfde tijd, Kimi Raikkonen bracht de achtste tijd op de klokken. Lando Norris, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Pierre Gasly waren na het tweede deel klaar.

Q3: Intermediates de juiste keuze

De meeste coureurs gingen aan het begin van de laatste sessie naar buiten op de ‘wets’, waaronder Verstappen. De Nederlander opende sterk met een 1.52.326, maar Sergio Perez bleek op intermediates vervolgens nog sneller: 1.52.037. Verstappen was intussen paars gegaan in de eerste twee sectoren, maar de snelle tijd van Perez was voor de Limburger het teken om zijn ronde niet af te maken en direct de pits op te zoeken om ook naar de inters te wisselen.

Met twee minuten te gaan scherpte Perez zijn tijd aan naar een 1.49.321, terwijl Verstappen klem zat achter Raikkonen. Lance Stroll, die ook meteen op inters op pad was gegaan, mengde zich ook in de strijd vooraan door naar de tweede tijd te gaan. Bij het zwaaien van de vlag toverde de Canadees nog een 1.47.765 uit de hoge hoed, waar Verstappen niet meer aan kwam. De Nederlander klokte een 1.48.055 en was daarmee tweede. Perez verbeterde zich aan het einde niet meer en was derde. De Mexicaan deelt de tweede startrij zondag met Albon.

Let op: de Grand Prix van Turkije begint zondag al om 11.10 uur Nederlandse tijd.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Turkije: