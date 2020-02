Kan Racing Point Ferrari dit seizoen echt bedreigen?

De stal uit Silverstone maakt al de hele wintertest een solide indruk met een auto die veel weg heeft van de kampioensauto van vorig jaar, de Mercedes W10. Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto houdt de Pink Panthers inmiddels in de gaten: “Ze staan inderdaad dichtbij. Dat lijkt me niet verbazingwekkend gezien de staat van hun auto. Ze vormen zeker een bedreiging. Maar ik ben er van overtuigd dat Ferrari sterk genoeg is om de eigen auto door te ontwikkelen en er voor te zorgen dat we in de toekomst niet meer bedreigd kunnen worden.”

Wanneer Motorsport.com Andy Green confronteert met de uitspraken van Binotto houdt de technisch directeur van Racing Point de boot nog even af: “We zullen het wel zien. We proberen het beste uit ons pakket te halen en dan kijken we wel waar we na de eerste races staan. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we niet tevreden zijn met waar we staan."

Racing Point maakte afgelopen winter intensief gebruik van de windtunnel van Mercedes in Brackley en die samenwerking lijkt vruchten af te werpen: "De prestaties die we hier zien, komen overeen met de data die we uit de windtunnel in de simulator hebben verwerkt. Wat we niet zeker wisten was of we ook echt volledig gebruik konden maken van het potentieel van ons simulatiewerk. Maar alles wat we tot dusverre zien, doet vermoeden dat dat is gelukt", concludeert Green.

Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?

