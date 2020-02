Testupdate 12u: Ferrari neemt de kop over, Mercedes stoïcijns

Charles Leclerc heeft Ferrari bovenaan de tijdenlijst geposteerd na het derde uur van de afsluitende testdag. Het Italiaanse merk greep als één van de eerste teams naar de zachtste band, de C5-compound, en noteerde zo een 1.16.457. Hij hield daarmee Sergio Perez van de eerste plek af. De Mexicaan was daarvoor al meerdere ronden zeer goed onderweg met de 'de roze Mercedes', maar ging in de derde sector steevast van het gas om concurrenten zand in de ogen te strooien. Dit deed hij tijdens zijn snelste vliegende ronde ook, maar het bleek toch nog goed genoeg voor 1.16.658.

Perez noteerde zijn persoonlijke toptijd op de C3-band. Daniel Ricciardo legde op slechts een halve tiende beslag op P3, maar reed die ronde wel op de iets zachtere C4-compound. Carlos Sainz, die de dag voortvarend begon, is weggezakt naar P4. Verder laten de Red Bull en Mercedes nog zeker niet het achterste van hun tong zien. Zo hebben Lewis Hamilton en Alexander Albon nog geen enkele keer aangezet voor een snelle run. De Brit toont zich wel weer uiterst competitief, hij heeft inmiddels al een hele Grand Prix-afstand afgewerkt.

Tussenstand F1-wintertest week 2 - vrijdag 12.00u: