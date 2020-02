Testupdate 11u: McLaren versnelt, Raikkonen spint

Net als na het eerste uur is Carlos Sainz nog altijd bovenaan de tijdenlijst te vinden. De tijd is echter anders. McLaren besloot door te versnellen en bracht op de C3-banden een 1.16.820 op de klokken. Het komt nog altijd niet in de buurt van Mercedes' toptijd uit week één, maar het geeft wel aan dat McLaren in de voorbije dagen verstoppertje heeft gespeeld. Dit gebeurde zelfs op vrijdagochtend nog. Sainz leek immers onderweg naar een nog scherpere tijd, maar hield in de laatste sector wat in.

Achter Sainz heeft wist Charles Leclerc beslag te leggen op de tweede stek. Hij bleef Romain Grosjean en Sergio Perez net voor, al ging die laatstgenoemde tijdens zijn vliegende ronde ook wat van het gas in sector drie. Dat laatste deed Kimi Raikkonen ook, maar dan noodgedwongen. The Iceman spinde vlak voor de laatste bocht, maar kon zijn weg wel vrij snel weer vervolgen.

Volg de laatste testdag op de voet: Liveblog: De laatste Formule 1-wintertestdag

Tussenstand F1-wintertest week 2 - vrijdag 11.00u: