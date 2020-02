Ricciardo leidt de dans op ochtend laatste testdag Barcelona

De omstandigheden tijdens de laatste testdag zijn vooralsnog uitstekend te noemen. Aan het begin van de ochtendsessie was het met acht graden nog wat aan de frisse kant, maar dankzij een stralende zon warmde het op de Catalaanse omloop al snel op tot een graad of zestien. In de eerste uren stond er bovendien bijna geen wind, iets waar de coureurs de afgelopen dagen nog behoorlijk veel hinder van ondervonden. Zodoende kon er op de laatste ochtend veel nuttig testwerk worden verricht.

De afgelopen dagen verschenen er diverse nieuwe onderdelen op de auto’s, maar gingen de rondetijden nog niet echt omlaag. De coureurs waren namelijk vooral druk met het verzamelen van de broodnodige data over de updates en niet zozeer met het kijken waar de aangepaste wagen toe in staat is. De algemene verwachting was dat er op de laatste dag wat meer serieuze rondetijden zouden worden gereden en de ochtendsessie bood vast een aardige voorproefje op wat mogelijk later op vrijdag nog gaat komen.

Renault-coureur Daniel Ricciardo klokte op de zachtste compound de snelste tijd met een 1.16.276, wat de op een na snelste ronde is die in de afgelopen twee weken is gereden. Alleen Valtteri Bottas ging sneller. De Mercedes-coureur noteerde op de laatste dag van de eerste testweek een 1.15.732. Charles Leclerc bracht op vrijdagochtend een 1.16.360 op de klokken met de C5-band, wat de snelste tijd is die Ferrari deze winter tot dusver heeft gereden en waarmee hij halverwege de dag tweede staat in de tijdenlijst. Lewis Hamilton, die volgens onze informatie is terug gegaan naar een motor die eerder in de tests is gebruikt na zijn oliedrukprobleem op donderdag, kwam met dezelfde band tot een 1.16.410, waarmee de regerend wereldkampioen de derde plek op het tijdenscherm opeiste. Ook Sergio Perez (Racing Point), Carlos Sainz Jr. (McLaren), George Russell (Williams) en Daniil Kvyat (AlphaTauri) reden in de openingsfase van de laatste testdag een tijd onder de 1.17, maar gebruikten hiervoor wel het hardere C3- en C4-rubber.

Bij Red Bull, waar Alexander Albon de eerste uren van de dag voor zijn rekening nam, ging het gaspedaal nadrukkelijk nog niet helemaal in. De Britse Thai was met 59 ronden wel aardig productief, tot hij met nog een half uur te gaan van de baan zwaaide bij bocht 12 om daarna een uitje door de grindbak terug naar het asfalt te maken. Nadat Albon terug was in de pits, verschenen er schermen voor de garage, wat alleen is toegestaan als de vloer onder de auto vandaan gaat. Hij verscheen daarna dan ook niet meer terug op het circuit en was met een 1.17.803 langzaamste in de ochtendsessie.

Om 14.00 uur gaat de laatste testdag op het circuit van Barcelona verder en begint Max Verstappen aan zijn laatste oefenmeters voor de seizoensopener in Australië op 15 maart.

