Om 12.30 uur Nederlandse tijd werd de eerste vrije training van het Formule 1-seizoen afgetrapt. Max Verstappen en Sergio Perez leken probleemloos hun ronden te draaien, waarbij Checo er uiteindelijk met de snelste tijd vandoor ging. Zijn Nederlandse teamgenoot volgde met zes tienden achterstand op P3 - alleen Fernando Alonso nestelde zich tussen het tweetal - maar de RB19 van de regerend wereldkampioen bleek niet helemaal probleemloos te lopen, zo bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko.

"Bij Max is er momenteel een verandering in het rijgedrag die we niet kunnen verklaren", zegt Marko tegen de Duitse tak van Sky Sports. "De temperaturen zijn anders dan tijdens de test. We moeten achterhalen wat er aan de hand is en waarom de auto niet helemaal goed reageert, dit in tegenstelling tot tijdens de tests. Ik weet zeker dat het voor de volgende training is opgelost."

Verstappen reed uiteindelijk 21 ronden, net zoveel als Perez, maar de auto van de Mexicaan werd niet geteisterd door problemen en dat verbaast Marko: "Het doet zich slechts voor in een van de twee auto's, die theoretisch gezien hetzelfde zouden moeten zijn afgesteld. Het probleem voor Verstappen was met name merkbaar in de langzame bochten."

Horner bagatelliseert problemen

Christian Horner, teambaas bij Red Bull, zat kort na de eerste sessie in de persconferentie en werd gevraagd naar de situatie. "Voor beide coureurs voelde het wel iets anders dan tijdens de test, maar dat is ook bij andere teams vrij normaal. Ze werken hier hard aan met hun engineers", zegt de Brit. "Tijdens de kwalificatie en de race daalt de baantemperatuur met ongeveer twintig graden. Je wilt dus niet te veel veranderen, omdat de temperatuur nogal gaat veranderen."

Om 16.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede vrije training van start en uiteraard is die ook live te volgen via Motorsport.com.

Video: Perez is Verstappen te snel af in openingstraining F1 Bahrein