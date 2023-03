Na een lange winter maar slechts drie collectieve testdagen is het Formule 1-seizoen vrijdag in gang geschoten met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Om 14.30 uur lokale tijd meldden Alexander Albon en Logan Sergeant zich als eersten op de baan om zich voor te bereiden op de eerste krachtmeting van het jaar, waarna de rest van het veld snel het voorbeeld van de Williams-coureurs volgde. Verschillende rijders kwamen in de eerste minuten het circuit op met grote aero rakes op hun auto, om te kijken hoe het ervoor staat met de luchtstromen over de wagen nu er met het complete aerodynamische pakket voor dit weekend wordt gereden.

Lando Norris was de eerste die een tijd op de klokken bracht. De McLaren-coureur rondde de omloop bij Sakhir in 1.37.462. Sergio Perez ging daar al snel onder door met de Red Bull RB19 1.35.069 neer te zetten. Fernando Alonso liet zich vervolgens bovenaan zien door zijn Aston Martin naar 1.35.038 te brengen. Perez keerde daarna terug op de eerste positie met 1.34.343. Lance Stroll moest vorige week de driedaagse test laten schieten vanwege een polsblessure die hij had opgelopen bij een fietsongeluk in Spanje. Donderdag werd bekend dat de Canadees voor het raceweekend zou terugkeren achter het stuur. Een probleem met de ontsteking betekende echter dat hij in het eerste half uur van de training maar twee ronden kon rijden en als enige op de helft van de sessie nog geen tijd had staan.

De training was halverwege toen onder andere de Red Bull-rijders met zachte banden naar buiten gingen. Sergio Perez liet op de soft 1.32.758 noteren. Max Verstappen ging daarna paars in de eerste sector, maar liet daarna het tempo iets zakken. Met 1.33.375 schoof hij niettemin op naar de tweede stek in de tijdenlijst. Met nog twintig minuten te gaan was er een wilde spin van Carlos Sainz bij het insturen van de negende en tiende bocht, doordat de bodem van zijn Ferrari daar tegen het asfalt kwam. Na een draai van 360 graden te hebben gemaakt op de geasfalteerde uitloopstrook kon de Spanjaard zijn auto zonder problemen terugbrengen naar de pits.

In het laatste kwartier van de oefensessie ging er niemand sneller dan Perez. Alonso kwam op de soft nog tot 1.33.196, die hem naar P2 bracht. Verstappen zakte zodoende een positie en eindigde de training op de derde plek in de tijdenlijst. McLaren maakte geen geweldige indruk tijdens de testdagen, maar lijkt voor het eerste raceweekend een stap te hebben gemaakt: Norris liet in de openingssessie de vierde tijd noteren. Met 1.34.165 was de Brit nipt sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc, Lance Stroll, die nadat het technische probleem verholpen was in totaal nog zeventien ronden reed, en Haas-rijder Kevin Magnussen. Alfa Romeo-duo Zhou Guanyu en Valtteri Bottas tekende voor de achtste en negende tijd, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell het eerste weekend van het jaar begonnen met de tiende en elfde tijd, al maakten zij nog geen gebruik van de zachtste compound van Pirelli. Nyck de Vries was met 25 ronden de meest competitieve coureur in de eerste training. Met 1.35.402 liet hij de zestiende tijd noteren. AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde drie plekken boven de Nederlander door een tijd te rijden die ongeveer vier tienden sneller was. Na zestig minuten trainen was het Sainz die onderaan stond. Net als bij de Mercedes-rijders bleven de zachte banden daar nog in de bandenwarmers.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede training voor de Grand Prix van Bahrein.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Bahrein: