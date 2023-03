Mercedes haalt nieuwe speciale adviseur met ervaring bij Red Bull

Nadat voormalig hoofdstrateeg James Vowles eerder dit jaar naar Williams is vertrokken om daar teambaas te worden, moest Mercedes een deel van het management herstructureren. Bovendien moet het team zich zien te herstellen van een voor Mercedes-begrippen moeizaam 2022, waarin het team derde werd bij de constructeurs. Om de weg omhoog weer te vinden, heeft het Duitse fabrieksteam nu Jayne Poole aangetrokken als speciale adviseur voor teambaas Toto Wolff. De voormalig HR-directeur van Red Bull Racing werd vrijdagochtend al aan de zijde van Wolff gezien in de paddock in Bahrein, waarna het team aan Motorsport.com heeft bevestigd dat zij inderdaad een aanstelling heeft gekregen.

Poole is dus geen onbekende in de F1-paddock en werd in haar functie bij Red Bull regelmatig aan de zijde van teambaas Christian Horner gezien. Dit jaar gaat zij dus nauw samenwerken met Wolff, onder meer om de infrastructuur binnen Mercedes te evalueren en om te adviseren welke veranderingen er mogelijk doorgevoerd kunnen worden. Haar kennis van de manier waarop Red Bull werkt, kan haar nieuwe werkgever mogelijk helpen om terug te keren naar de top van de Formule 1.

Wolff verklaarde eerder dit jaar al dat F1-teams altijd moeten evolueren en zich moeten aanpassen, zodat zij niet op achterstand komen te staan als een belangrijke pion vertrekt. "Iets waar ons team denk ik heel sterk in was, is het plannen van opvolging. Het is duidelijk dat je een succesvolle structuur niet kan bevriezen. Je moet jezelf bijna opnieuw uitvinden, terwijl je vasthoudt aan wat goed is." Het vertrek van Vowles bevestigde volgens Wolff dat zijn team bezig moet blijven om goed voorbereid te zijn op de toekomst. "In zekere zin opent het de opvolgingsplanning die we altijd hebben gekoesterd. Goede mensen zullen hun eigen weg banen in hun carrière. Het vertrek van James brengt veel meer voordelen met zich mee dan nadelen. Persoonlijk zal ik James natuurlijk missen. Ik heb vele jaren met hem samengewerkt."

Mercedes heeft intussen nog altijd geen directe vervanger aangesteld voor Vowles, die zich in het laatste jaar al minder bemoeide met de strategie in de races en zich meer bezighield met zaken als het opleidingsprogramma. Recent werd voormalig F1-coureur en Venturi Formule E-teambaas Jérôme d'Ambrosio nog gelinkt aan een rol bij de Duitse fabrikant. Tijdens de wintertest in Bahrein was de Belg te gast bij het team, iets wat dit weekend tijdens de GP van Bahrein weer het geval is.