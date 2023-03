F1 Live GP Bahrein 2023: Volg de tweede vrije training

Nadat er vorige week al drie dagen getest werd op het Bahrain International Circuit, is de omloop nabij Sakhir dit weekend gastheer van de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2023. De eerste vrije training is inmiddels achter de rug en daarmee is de vrijdagse actie halverwege. Wat nog volgt, is de tweede oefensessie voor de Grand Prix van Bahrein. Dat belooft een interessante en belangrijke training te worden voor de teams en coureurs. De sessie begint op hetzelfde tijdstip als de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag en wordt verreden op het moment dat donker begint te worden. Zodoende is VT2 meteen ook de meest representatieve sessie van de drie vrije trainingen.

Zegt de snelste tijd van Sergio Perez in de eerste training in Bahrein dan helemaal niets? Dat is ook niet het geval, want hij bevestigde daarmee dat Red Bull Racing er goed voor staat. De derde tijd van teamgenoot Max Verstappen bevestigt dat beeld. De vraag is nu echter of zij deze goede lijn door kunnen trekken in de tweede training? Net zoals het ook de vraag is of Ferrari zich iets verder van voren gaat laten zien in VT2. Carlos Sainz spinde op hoge snelheid en kon daardoor geen nieuwe snelle ronde rijden, waardoor hij VT1 op P20 afsloot. Teamgenoot Charles Leclerc maakte meer indruk, hij was op de vijfde positie de snelste coureur op de mediums. Kunnen zij zich zometeen wel echt aan het front melden?

Fernando Alonso is daar in de eerste sessie in ieder geval wel in geslaagd. De tweevoudig wereldkampioen liet met zijn knappe tweede tijd zien dat de goede vorm van Aston Martin tijdens de wintertest geen eenmalige uitschieter lijkt te zijn. Dat ook Lance Stroll zich in zijn eerste serieuze meters in de AMR23 betrekkelijk eenvoudig in de top-tien meldde, geeft hoop voor het team uit Silverstone. Kunnen zij dat vasthouden in VT2? Weet Mercedes zich verder naar voren te melden, nadat zij in de eerste training niet op softs reden? En hoe slaat Nyck de Vries zich door de tweede training, nadat hij in VT1 de productiefste man van de sessie was?

Die vragen worden vanaf 16.00 uur beantwoord als de actie begint tijdens de tweede vrije training voor de GP van Bahrein. Via het onderstaande liveblog houden wij je met video's en updates van onze journalisten ter plaatse op de hoogte van alle ontwikkelingen op de baan.