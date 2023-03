VIDEO: Verstappen moet meerdere erkennen in Perez tijdens VT1 F1 Bahrein De kop is eraf. Het Formule 1-seizoen 2023 is vrijdagmiddag in gang geschoten met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Sergio Perez bleef onder meer Fernando Alonso en Max Verstappen voor. Bekijk de uitgebreide samenvatting van onze partners van Viaplay.