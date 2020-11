Preview: Vijf dingen om naar uit te kijken in GP van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein stond eigenlijk voor begin april op de planning, maar na het echec van Melbourne kon er een streep door die datum. In tegenstelling tot vele andere races is de krachtmeting in het Midden-Oosten niet volledig gesneuveld. Vreemd is dat allerminst. De commerciële belangen zijn immens en dat verklaart ook waarom de Formule 1 het jaar graag in deze regio afsluit met een drieluik. Bovendien is de afwezigheid van fans geen drama voor het Bahrain International Circuit. De organisatoren willen met deze GP vooral het eigen land op de kaart zetten, waarbij er niet op een stuiver meer of minder wordt gekeken. Helemaal leeg zullen de tribunes overigens niet zijn: als fraaie geste worden alleen zorgmedewerkers toegelaten.

1. Free fight met de haven in zicht: Jagen op dagsucces

Maar waar kunnen die mensen zich op verheugen? Nou allereerst op een felle strijd om dagsucces. De hoofdprijzen zijn vergeven, waardoor coureurs volop risico kunnen nemen en niet meer in het achterhoofd aan de WK-stand hoeven denken. Gezien de overmacht in 2020 kan Lewis Hamilton alvast met potlood worden opgeschreven als favoriet, al rest de vraag in hoeverre hij de teugels laat vieren. In 2015 en 2017 liet hij alle resterende triomfen namelijk aan rivalen dan wel teamgenoten. Valtteri Bottas zal op een vergelijkbaar scenario hopen, al is het maar omdat hij in Turkije compleet door het ijs zakte. Hij werkte wellicht de beroerdste GP van een Mercedes-coureur in het hybride tijdperk af en kan dus wel een opsteker gebruiken. Minder goed voorteken voor de Fin is dat hij nog nooit wist te winnen op het circuit in de woestijn. Hamilton heeft de teller op drie staan, maar is daarmee nog geen recordhouder in Bahrein. Die eer is vooralsnog weggelegd voor viervoudig winnaar Sebastian Vettel.

2. Graadmeter voor Red Bull: Vertrouwen tanken voor volgend jaar

Waar de strijd om de dagzege normaliter tussen het Mercedes-duo zal gaan, is Max Verstappen de voornaamste (en vaak ook enige) luis in de pels voor Toto Wolff en co. De Nederlander heeft overigens ook niet zo'n lekker 'track record' op het circuit in Sakhir. Tijdens zijn vijf voorgaande deelnames viel hij maar liefst driemaal uit. P4 staat vooralsnog genoteerd als beste resultaat, al moet daar gezien de huidige krachtsverhoudingen zeker een podium bij kunnen komen. Belangrijker is nog dat Red Bull progressie wil zien richting volgend jaar. Waar Mercedes de doorontwikkeling van de W11 al heeft opgegeven en eventuele doorontwikkeling voor 2021 achter de hand houdt, brengt Red Bull de nog toegestane upgrades wel meteen mee naar het circuit. In Turkije sprong vooral de vernieuwde voorvleugel in het oog. Die aanpassing leek een stap voorwaarts, al werd de progressie onder meer gemaskeerd door een kapitale afstelfout tijdens de race. Bovendien vertekenden de omstandigheden iets. Voor dat laatste hoeft men in Bahrein niet te vrezen, waardoor dit weekend een aardige graadmeter voor Red Bull kan zijn.

3. Strijd om P3 bij de constructeurs: Spanning voor keiharde pegels

Met Mercedes en Red Bull hebben we ook meteen de nummers één en twee uit het constructeurskampioenschap besproken. Aan die posities zal niets meer veranderen. Daarachter is het nog wel ongemeen spannend in de strijd om P3. Zo heeft Racing Point die stek nu in handen, maar geven McLaren en Renault met respectievelijk vijf en achttien punten achterstand weinig toe. Met in theorie nog 132 WK-punten te vergeven, zit hier de echte spanning van de drie slotraces. Ook al omdat het naast eergevoel om keiharde pegels gaat. Zo kan één positie verschil al een slordige drie miljoen aan prijzengeld schelen. Daarnaast speelt de einduitslag ook een rol in het 'aero-handicap systeem' dat F1 vanaf aankomend jaar invoert. De nummer drie uit de WK-stand krijgt daarin minder windtunneltijd toebedeeld dan de teams eronder. Desalniettemin zullen de financiële belangen prevaleren en teams erop gebrand zijn om als derde uit de bus te komen. Racing Point heeft met diens Mercedes-kopie de beste papieren, maar de equipe van Otmar Szafnauer heeft een Turkije een uitgelezen kans onbenut gelaten om meer afstand te nemen. The fight in the desert doet er dus wel degelijk toe.

4. Heeft Ferrari de smaak te pakken of alleen succes in waterballet?

Na het sterke optreden op de ijsbaan van Istanbul maakt Ferrari ook nog steeds kans op die derde plek bij de constructeurs. De achterstand op Racing Point bedraagt 24 punten, al scoorde Ferrari meer dan dat aantal in Turkije. Met de posities drie en vier tekende de Scuderia voor het beste (of minst slechte) weekend van 2020. Dat Vettel zich eens in de debatten vooraan kon mengen, heeft natuurlijk geholpen, al blijft de hamvraag of het een eenmalige opleving betreft of dat Ferrari structureel uit het dal kan klimmen. Teamleden zijn hoopgevend. Zo zou de motor voor 2021 een stap voorwaarts betekenen en constateert Mattia Binotto dat de auto gedurende dit jaar ook 'sneller en constanter' is geworden. Toch lijkt de wens hier tot op zekere hoogte vader van de gedachte. Zo vallen de goede prestaties in Turkije vooral toe te schrijven aan de lage foutenlast van beide coureurs en is het verder nog niet om over naar huis te schrijven. Geen reden om al te hard van stapel te lopen dus, al mag Ferrari het tegendeel bewijzen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor Red Bull: de stabiele omstandigheden kunnen de eerste race in Bahrein tot een aardige graadmeter maken. Een extra oogje op Ferrari dus.

5. Malle molen van silly season draait ook in de woestijn door

Tot slot aandacht voor het spel achter de schermen, of eigenlijk voor de spellen achter de schermen. Zo speelt de motorische saga van Red Bull naast alle transferperikelen nog steeds. Doordat Christian Horner eind november als deadline heeft geformuleerd, wil men deze week duidelijkheid. Dat geniet in Bahrein dus bovenmatige aandacht. Hetzelfde geldt voor het silly season en dan met name de strijd om het tweede Red Bull-zitje. Alexander Albon zit op de schopstoel, maar had zichzelf in Turkije een goede dienst kunnen bewijzen. Zijn kansen leken al verkeken, maar de uitlatingen na afloop van die race hielden de deur op een kier. Heeft Albon in Bahrein toch nog iets om voor te knokken? De Britse Thai zal hoe dan ook weer onder een vergrootglas liggen. Dat laatste geldt ook voor drie coureurs die we volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1 mogen begroeten: Mick Schumacher, Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin. Deze heren komen aankomend weekend eindelijk weer in actie in de Formule 2. Eerstgenoemde kan in het gunstigste geval al de titel pakken. De symboliek daarvan zou best aardig zijn. De eerste F1-race in Bahrein werd namelijk gewonnen door - u raadt het al - ene Michael Schumacher.

Het F1-weekend in Bahrein begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna om 16.00 uur de tweede vrije training wordt verreden. De derde oefensessie is zaterdag om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race start zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd. Motorsport.com doet zoals altijd live verslag van alle actie.

VIDEO: Een rondje over het Bahrain International Circuit