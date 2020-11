Tegenstand lijkt weg: Krijgt Red Bull gedroomde motorbevriezing?

Inzet van Red Bull is het in eigen beheer overnemen van de krachtbronnen van Honda. De Japanners hebben in september aangegeven dat ze aan het einde van volgend seizoen uit de Formule 1 vertrekken waardoor Red Bull zonder motoren komt te zitten. De stal uit Milton Keynes kan de krachtbronnen in de basis de komende jaren zelf draaiende houden, maar geld, manschappen en vooral de infrastructuur om na 2021 die motoren ook nog eens flink te verbeteren is er niet en dus eist Red Bull een regelwijziging die de motoren vanaf 2022 bevriest.

Mercedes – dat momenteel de dominante krachtbron heeft – was daar snel mee akkoord, maar Ferrari en Renault lagen dwars. Vooral de Italianen vreesden dat ze de komende jaren met een zwakke motor achter de feiten aan zouden lopen, maar uit recente data blijkt dat men in Maranello op de goede weg is om voor de volgende seizoenen een ‘supersnelle’ motor te bouwen.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zouden Ferrari en Renault inmiddels bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden akkoord te gaan met het voorstel van Red Bull. “De gesprekken gaan door en we gaan de goede kant op”, zo bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko aan het Duitse medium.

Een van de voorwaarden zou zijn dat de bevriezing niet al eind 2021, maar pas begin 2022 ingaat. Die paar maanden extra zou de fabrikanten wat meer tijd moeten bieden om hun krachtbronnen beter af te kunnen stemmen op de nieuwe, deels schone brandstof die vanaf 2022 verplicht wordt en een aanpassing van de motoren vereist.

Uitstel voor klimaatneutrale krachtbronnen

Een akkoord tussen de motorfabrikanten zadelt de Formule 1 wel met een probleem op. Mocht het inderdaad tot een bevriezing komen dan betekent dat in de praktijk dat de Formule 1 na 2022 niet door kan gaan met een van de belangrijkste doelstellingen voor de toekomst: het volledig klimaatneutraal maken van de sport. Eigenlijk zou die doelstelling al voor de introductie van de nieuwe generatie motoren (in 2026) gerealiseerd moeten zijn, niet alleen voor het imago van de sport, maar ook om nieuwe motorfabrikanten (Audi, Porsche) te strikken.

Om dit gezichtsverlies voor de Formule 1 te verzachten zouden Ferrari en Renault wel water bij de wijn willen doen door de nieuwe generatie (schone en vooral ook goedkopere) krachtbronnen al in 2025 te introduceren, een jaar eerder dan nu gepland staat.

Red Bull heeft aangegeven dat het voor het einde van deze maand duidelijkheid wil hebben over de kwestie. Mochten de partijen er uiteindelijk niet uitkomen, dan zou Red Bull zelfs overwegen de Formule 1 te verlaten.