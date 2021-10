Pirelli verdedigt pitstop Hamilton: “Het was echt op de limiet”

Hamilton reed zondag in Turkije vanaf de elfde startplaats een keurige inhaalrace op het Istanbul Park, waar de baan maar langzaam opdroogde. De regerend wereldkampioen besloot een eerste oproep van zijn team om de pits op te zoeken voor een nieuw setje intermediates te negeren, maar koos ervoor om door te rijden op een inmiddels kaal gesleten set intermediates.

Het leverde Hamilton een kans op een podiumfinish op, totdat de coureur acht ronden voor het einde alsnog naar binnen werd gehaald voor een pitstop. Daardoor zakte hij terug naar de vijfde plek, waarna hij in de slotronden zelfs nog moest vrezen voor de AlphaTauri van Pierre Gasly. Het leidde over de boordradio al snel tot kritiek van de wereldkampioen, die achteraf zei dat hij zondag of eerder in de race, of helemaal niet had moeten stoppen.

Pirelli’s motorsportbaas Mario Isola werd na afloop gevraagd of Hamilton daadwerkelijk zonder pitstop het einde van de race had kunnen halen: “Kijkende naar de staat van de banden aan het einde van de race zou ik nee zeggen. Het was in ieder geval echt op de limiet”, aldus Isola tegen onder andere Motorsport.com. "De banden waren dermate versleten dat hij aan het einde van de race min of meer op het karkas van de band reed."

“Het is nogal gevaarlijk om echt de grens op te zoeken zoals vandaag, al begrijp ik natuurlijk ook wel dat ze in dit soort omstandigheden het resultaat proberen te maximaliseren.”

Meerdere rijders reden op karkas van de band

In tegenstelling tot Hamilton haalde Esteban Ocon wel zonder pitstop het einde van de race. Het leverde de Fransman een WK-punt op, al valt de situatie van de Alpine-rijder niet helemaal te vergelijken met die van Hamilton: "Iedere auto is anders, dus ook de mate van slijtage is bij iedereen anders", vervolgt Isola. "Het hangt er ook vanaf hoeveel een rijder pusht tijdens de race, maar bij vrijwel alle banden was het karkas te zien."

In dat laatste geval heeft Isola het niet alleen over de banden van Ocon: “Niet alleen in zijn geval, maar bij vrijwel alle auto’s die na ronde 47 of 48 zijn gestopt. Ze waren compleet versleten.”

Pirelli werd vrijdag verrast door de hoeveelheid grip van het Turkse asfalt, nadat het vorig jaar een grote glijpartij was op het Istanbul Park. Tijdens de race heeft Pirelli de teams dan ook geadviseerd om de race niet op één set banden uit proberen te rijden: “We wisten dat het nieuwe asfalt een stuk ruwer was en meer grip leverde dan vorig jaar. De baan was vandaag ook niet helemaal droog, maar wel nog steeds ruw. Het was dus echt op de limiet. Ik heb mijn engineers dan ook geadviseerd om de teams te waarschuwen dat ze hun banden moesten wisselen. Het was echt heel riskant om er tot het einde mee door te rijden.”

