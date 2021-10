Horner verbaasd door indrukwekkende topsnelheid Mercedes

Max Verstappen koestert na de Grand Prix van Turkije zes punten voorsprong op zijn naaste belager Hamilton, maar plaatste na de race op Istanbul Park ook een kritische noot. De WK-leider liet optekenen dat Mercedes momenteel de snellere auto heeft en dat de beslissende fase van het seizoen daardoor 'niet makkelijk' gaat worden. In zijn gesprek met de schrijvende pers blijkt teambaas Christian Horner dezelfde mening toegedaan. De teambaas wijst daarbij vooral naar de topsnelheid in combinatie met het nog altijd goede tempo in langzame bochten.

Verschil van 15 à 20 kilometer per uur

"Zij hebben recent een significante stap gezet met de topsnelheid. Voorheen konden wij hen nog wel bijbenen door met iets minder vleugel te rijden, maar nu komen we niet eens in de buurt", laat Horner op een vraag van Motorsport.com weten. De teambaas wijst erop dat zijn team soms met minder downforce heeft gereden om aan topsnelheid te winnen. Bij Mercedes is dat echter niet de verklaring. "Nee, je zag het afgelopen weekend erg goed. Lewis had op de rechte stukken een behoorlijk voordeel terwijl hij toch nog met een grote vleugel reed."

"Wij moeten gewoon ons eigen pakket maximaliseren, maar het is wel vrij verrassend om te zien dat ze [bij Mercedes] zo'n stap hebben gezet met de krachtbron." Het verschil is volgens Horner te groot om te worden verklaard door de nieuwe interne verbrandingsmotor (ICE) die Hamilton dit weekend in zijn W12 heeft laten plaatsen. Wel acht de teambaas het mogelijk dat er een verband bestaat tussen de snelheid en het feit dat Mercedes-teams extra onderdelen moeten gebruiken. "Je ziet bij alle Mercedes-teams dat er betrouwbaarheidsproblemen zijn of in ieder geval dat ze dingen moeten managen. Dat is vrij ongebruikelijk voor Mercedes. Hun snelheid is indrukwekkend, maar het zou kunnen dat het één ten koste gaat van het ander. De delta was in ieder geval enorm. Op sommige punten was het verschil in topsnelheid zelfs 15 à 20 kilometer per uur, dat is nog meer dan het effect van DRS."

COTA overleven en daarna toeslaan?

Die laatste cijfers stemmen vanuit Red Bull-oogpunt niet meteen hoopvol voor wat komt. "We weten dat Austin in de voorbije jaren een Hamilton-bolwerk is geweest en dat hij daar sterk is. Maar daarna gaan we naar Mexico en Brazilië en die banen op hoogte zijn in het verleden juist goed voor ons geweest." Daarna volgt voor de Formule 1 onbekend terrein in Qatar en Saudi-Arabië. Beide circuits kennen echter een hoog percentage volgas en dat lijkt Red Bull gezien de motorische verschillen niet in de kaart te spelen. Hoe gaan Horner en zijn mannen zich daarop voorbereiden? "Nou ja, we gaan iedere zondag trouw naar de kerk en zien dan wel wat er gebeurt!", grapt Horner. "Maar we doen natuurlijk onze simulaties, doen ons huiswerk en proberen er het maximale uit te halen. We moeten het vanaf nu race voor race bekijken. We hebben in ieder geval maximaal gescoord op drie Mercedes-circuits, dus dat is positief."

