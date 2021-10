Ocon in voetsporen van Salo met race zonder stop: "Risico uitbetaald"

Waar de meeste coureurs in de tweede helft van de race in Turkije stopten voor nieuwe banden, bleef Ocon als enige doorrijden op zijn eerste set. Daarmee is hij de eerste rijder sinds Mika Salo bij de GP van Monaco in 1997 die een wedstrijd finisht zonder banden te wisselen. Normaal gesproken is een coureur verplicht om op twee verschillende compounds te rijden, maar in regenraces vervalt dit regelement.

Ocon is blij met de keuze die hij gemaakt heeft. “Het was een goede race. Toen ik vocht met Sebastian [Vettel] had ik een discussie met mijn team: Rijden we door of stoppen we? Op dat moment ging ik erg snel en de banden waren in goede conditie. Ik bleef doorrijden en het risico werd uitbetaald met een punt,” aldus de Alpine-coureur. “Aan het einde vroegen we ons nog af of de voorbanden het wel gingen houden, want ze waren aardig beschadigd. Ik denk dat als de race een ronde langer had geduurd, ik een lekke band had gehad en met twee bochten meer had Giovinazzo mij ingehaald het was dus een risicovolle actie maar het was het waard. Ik ben blij dat we bij onze beslissing zijn gebleven.”

Volgens Ocon was dit de hele race zijn plan. “Ik dacht de hele tijd dat dit is wat we moesten doen. We hebben door de race van afgelopen jaar veel informatie over de baan. Het circuit is dit jaar natuurlijk anders en het werd sneller droog, maar de condities waren wel vergelijkbaar. Vorig jaar lukte het me na een incident in de eerste ronde om de hele race met een set te rijden, iets van 57 ronden dus. Dit jaar dacht ik: laten we hetzelfde proberen en kijken of het werkt.”

